看懂馬英九「兩岸一國論」　包承柯：第一個用台灣論述說清楚的人

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九昨8日從大陸返台，結束12天祭祖和交流之旅，過去十多天裡，他重申「九二共識」重要性，並且以自己方式詮釋中華民國與大陸都是一個中國。涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，對於馬英九兩岸論述刮目相看，從南京到長沙湖南大學的談話串起來，非常完整有系統性，第一次以台灣的角度清楚表述「兩岸同屬一個中國」，過去國民黨都是流於口號，沒有去建立其真實內涵，過去台灣人知道，卻沒有人敢講或是說清楚，但馬英九系統的「兩岸一國論」說得很清楚。

▲馬英九參訪南京總統府。（圖／記者任以芳攝）

前總統馬英九以首位中華民國卸任元首身份訪問大陸，並且多次「馬英九系統論」來闡述「兩岸同屬一中」的核心內涵。對此，上海東亞研究所助理所長包承柯接受訪問表示，「台灣方面一直炒作馬英九沒說『一中各表』，實際上他全說了，而且是『首次』用台灣角度來闡述，大陸學界也意想不到，包括大陸方面給予的空間非常寬廣。」

包承柯說，「馬英九在每一個地方談話都是經過深思熟慮的鋪陳，看似拆成一塊塊沒有關聯性，但是串起來就清楚明白。」

▲馬英九前往中山陵拜謁國父孫中山。（圖／記者任以芳攝）

比如馬英九在南京的談話，凸顯中華民國正在進行式。前往中山陵拜謁國父孫中山，祭文清楚提及「創建民國」，致詞時自稱「前總統」、提及「中華民國」，落款使用民國紀年「百一二，三，廿八（112.3.28）」，尊重大陸方面同步書寫西元，都是很大突破，過去連戰、宋楚瑜、吳伯雄等人在中山陵書法題字僅以西元紀年落款。

他在孫中山紀念館發表公開致詞，提到「民國112年3月28日，馬英九前總統」、「國父孫中山先生...建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」、「民國14年（1925年）3月12日國父逝世」。

▲馬英九在武漢首次會見宋濤。（圖／記者任以芳攝）

到了武漢與大陸國台辦主任宋濤會見，馬英九又強調「九二共識」重要性。照文宣讀1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

▲馬英九在湖南大學提出台灣角度的「兩岸一國論」。（圖／記者任以芳攝）

在長沙湖南大學學生座談會，馬英九直言，「『我們國家』修改憲法，定義分兩個地區，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國，只是兩個部分。」

對於馬英九三個層次談話，包承柯說，起先南京談話還沒白凸顯用意，到了武漢與宋濤談話與南京的談話不銜接，到了湖南大學又把「九二共識」放掉，完全談台灣主張。「但是從南京、武漢、湖南大學談話串起來，形成『馬英九系統』的兩岸關係論述的觀點。」

包承柯首先分析，「九二共識」在台灣、大陸都能接受，但兩岸的交集點沒有內涵，「一中各表」只是分歧。看似談話一塊塊分開，真正的內涵出現在馬英九於湖南大學的補充，凸顯台灣觀點的「九二共識」，也是很完整的台灣論述。

再者，他強調，「馬英九的談話看似拆成一塊塊沒有關聯性，串起來後的兩岸問題論述清晰可見，原來他在每一個地方談話都經過深思熟慮的鋪陳，也是第一次從台灣的角度說清楚『兩岸同屬一個中國』的基本認識。」

回顧過去，雖然李登輝喊出「兩國論」，在他任內97年憲改後中華民國也包括大陸，之後陳水扁的「一邊一國」、蔡英文「雙邊互不隸屬」都是中華民國台灣，沒有大陸部分，也沒有「九二共識」，毫無交集。

▲ 上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

包承柯進一步解釋，馬英九是第一個說清楚1997年李登輝憲政體制有包括大陸部分，把彼此之間關係理清楚。「過去很多意見領袖即使知道也不願說清楚，或是不敢說，頂多（台灣學者）邵宗海曾說出兩岸領土重疊論。」

他又說，「馬英九是第一個系統性完整論述，從台灣看來一個中國兩岸之間的關係是什麼？符合國民黨一貫的說法，也為「兩岸同屬一國」做出了一個國民黨式的鋪墊，這是過去我從來沒聽到過的。如果兩岸之間要解決和平發展統一，馬英九第一次提出『一個中國的台灣論述』，是意想不到的發展，大陸方面給予空間非常高。」

最後，包承柯表示，馬英九提出的「兩岸一國論」主要是中華民國為鋪墊，中國大陸「兩岸一國論」也是中華人民共和國為鋪墊，裡面有共同基礎，只是名稱不同，為之後兩岸關係提供一個解釋的基礎，也為台灣之後領導人建立談判的可能性，由於馬英九已經卸任，必須看是否後繼有人能延續，否則還得看之後時勢變化。