用創作守護阿嬤的菜市場！駁二藝術家重現「勝雄商行」柑仔店雜貨

▲鹽埕建國市場至今僅存四間店鋪，李珮瑜高齡近90歲的阿嬤仍堅持每日開店營業（圖／高雄市文化局）

記者林育綾／綜合報導

用創作守護阿嬤的菜市場！高雄鹽埕建國市場曾遭遇大火又經歷時代變遷，整個市場如今剩下4間店舖。李珮瑜的祖父母經營「勝雄商行」以一間柑仔店餵飽一家人，現在高齡近90歲的阿嬤還堅持每天開店。雖然火災曾經吞噬了店裡的有形物，不過李珮瑜回到家鄉駐村，藉由陶土創作翻模，將回憶定型在作品中，述說商店的故事。

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▲李珮瑜以陶土為主要創作方式，將柑仔店的商品翻模燒製成型。（圖／高雄市文化局）



駁二駐村藝術家李珮瑜從小在鹽埕建國市場長大，建國市場以日治時期常見的店舖住宅型態建造，過去因鄰近交通樞紐，被熱鬧繁華的老戲院環繞，曾有過極為興盛的歲月。然而隨著消費習慣改變，這些充滿人情味的傳統市場、柑仔店逐漸式微。

建國市場從40多間店舖，到現今僅存4間，而李珮瑜近90歲高齡的阿嬤李鍾源金女士，仍堅持每日早上開店營業至中午，守著菜市場的鄰居熟客，也守著對已逝阿公的承諾。阿嬤指著一排閒置的攤位，說這幾攤以前都是賣海魚、那幾攤都是肉舖，以前甚至擠都擠不進來，要排隊購買，過年前更要有5個人手顧柑仔店才夠。

祖父母以一間柑仔店餵飽一家人，李珮瑜更是從小經常往菜市場跑，與阿嬤感情深厚；如今回到故鄉駐村創作，決定以所學的藝術作為媒介，藉由寫生、注漿翻模等工作坊與成果展，述說「勝雄商行」的故事，期盼讓更多人認識這個曾經繁華蓬勃，走過時代變遷與2002年祝融之災的建國市場。

▲李珮瑜從小與阿嬤感情深厚，如今透過創作守護阿嬤的柑仔店回憶。（圖／高雄市文化局）



李珮瑜決定以在地視角，將傳統柑仔店、菜市場的日常，還有家族、城市的記憶，收羅布置在「勝雄商行」的展覽裡。她選擇以陶土作為主要的創作方式，將柑仔店的商品翻模後，歷經柴燒、燻燒，而土坯上自然的火痕呼應了那場大火，雖然吞噬了店裡的有形之物，但也透過藝術創作，將回憶定型在完成的陶作上。

▲▼工作坊讓沉寂的市場熱鬧了起來，阿嬤開心的陪著學員寫生、講古。（圖／高雄市文化局）



李珮瑜駐村成果展「勝雄商行」展覽，即日起至4月15日於駁二大義區C7倉庫展出，開放時間為周一至周四12:00~17:00、週五至週日12:00~19:00，免費參觀。梳理過去4年間為柑仔店做的影像與聲音紀錄，並展出以柑仔店經典商品如養樂多、米酒、髮油、冬菜等物件注漿翻模的陶器作品，藉由藝術說故事，守護阿嬤生活了近半個世紀的菜市場。

▲▼「勝雄商行」展出以柑仔店經典物件注漿翻模的陶器作品，像是冬菜、罐頭、雞蛋、髮油等翻模陶作。（圖／高雄市文化局）

▲「勝雄商行」展場呈現珍貴的柑仔店歷史畫面。（圖／高雄市文化局）