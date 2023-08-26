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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本排放福島核廢水　北韓駐聯大使譴責：惡毒的犯罪行為

▲▼北韓駐聯合國大使金成（김성）13日出席安理會會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓駐聯合國大使金成。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）本月24日清晨再度發射軍事偵察衛星，然而卻因第3節火箭爆炸而導致發射失敗，為此美國主導召開聯合國安理會，盼能透過會員國力量齊聲譴責北韓，最後卻因中、俄等常任理事國反對而再度無疾而終，會議陷入唇槍舌戰，北韓駐聯合國大使話鋒一轉，批評日本向太平洋排放核廢水。

根據《韓聯社》，美國於當地時間25日針對北韓發射軍事偵察衛星一事要求召開聯合國安理會，然而最後卻因中國、俄羅斯的阻擋無功而返，美國駐聯大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）強調，儘管北韓發射最終宣告失敗，但依舊違反安理會決議，尤其北韓又預告將於10月進行第3次發射。

英國、法國等常任理事國，以及日本和阿爾巴尼亞等非常任理事國也齊聲譴責北韓，不過在中、俄兩國反對下，無法導出發表決議案或議長聲明等具體成果。

俄羅斯駐聯大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）則提到美國在美韓聯合軍演時將戰略核動力潛艦派往韓半島（朝鮮半島）一事，「美國和其同盟國才是威脅國際和平的真正主因」，同時他也認為針對北韓發射導彈召開聯合國安理會，是一件「偽善的行為」，以實際言行聲援北韓。

中國駐聯合國代表團副代表耿爽也表示，美國的行動促使韓半島迎來核武危機。

▲▼福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲福島核廢水排放成為聯合國安理會北韓用來轉移焦點的話題。（圖／達志影像／美聯社）

北韓駐聯合國大使金成在會議上申請以當事國的資格發言，他反覆強調北韓研發核武和大規模殺傷武器，是肇因於美國和南韓的威脅，然而他卻突然話鋒一轉，聚焦在日本政府排放福島第一核電廠含氚的「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）話題。

金成表示，「（日本政府）做出將含有大量輻射汙染水排放入海的決定，對人類和環境而言是窮凶惡極的犯罪行為」；此時，代表中國的耿爽一同加入北韓針對日本排放核廢水的話提攻勢，表示強烈反對日本排放核廢水，質疑其排海的正當性。

金成補充，「美國越是對朝鮮（北韓）展現出敵對態度，朝鮮則不得不強化軍事防衛武力！」

日本駐聯合國大使石兼公博則反駁北韓、中國的說法，「核處理水並非政治攻防的對象，我方無法接受毫無科學證據的主張。」

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