陸日料店急切割！天津壽司店遮「日本」二字　上海店推防輻射套餐

▲天津一家壽司店被拍到急忙遮住「日本」二字。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸24日起暫停進口原產地為日本的水產品，民眾抵制情緒強烈，置於漩渦中的日本料理店各出奇招，其中天津一家壽司店連夜遮住「日本」二字，上海一家日料店則上架「防輻射套餐」，網友們紛紛笑道「應對危機是有兩把刷子的」。

綜合陸媒報導，核廢水風波下，大陸各地多家日料店迅速在社交平台上發布聲明，嚴格遵循國家制度，停止進口日本水產。一些價格稍低的日料店也「求生欲」滿滿，甚至宣佈「店內從未使用過日本水產」。

網友們紛紛調侃道，「今天樓下的日料店終於承認東西不是日本進口的了」、「花大價錢吃的日料都是國產水產哈哈」、「之前虛假宣傳這麼久，這不得重罰？」。

▲上海一家日料店上架「防輻射套餐」，網友怒批是「割韭菜」。（圖／翻攝自秒拍）

天津有一家壽司店為「切割」，被民眾拍到店內員工用廣告紙，遮擋店內裝飾語的「日本」兩字。上海一家日料店則是在團購平台上架「防輻射」套餐，套餐內含番茄、毛豆、菠菜等菜品。

該間日料店店員介紹，日本核廢水排海後，店裡跟日本有關的東西都不用了，食材原料都是用本地的；套餐里菜品是廚師長查資料、翻食譜、咨詢營養師花了心思選出來的，希望在這種特殊時期，大家多吃一點對自己身體有益的食物。

智研咨詢公佈的數據顯示，大陸2022年日本料理行業門店數量約為7.89萬家，按年增長了7.93%，相比於2019年之前更是增加了近5000家門店。

儘管大多日料店本身就不使用日本海產，或已轉向其他產品，但日料遭遇的衝擊遠沒有結束，有店主從收到日本將排放核廢水的消息時就準備轉行。