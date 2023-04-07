日本自衛隊失事直升機「3月底檢修過關」 　失聯前2分鐘曾聯繫塔台

▲日本陸上自衛隊UH-60黑鷹直升機。（圖／翻攝自航空自衛隊官網）

記者吳美依／綜合報導

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失蹤，目前研判為意外失事墜海。《沖繩時報》引述陸上自衛隊最新調查結果報導，事故直升機在3月下旬實施的機體維修檢查中，並沒有發現任何異常或故障情況。

根據調查結果，陸上自衛隊的飛機每飛行50小時就會實施「專項檢查」，事故直升機也在3月20日至3月28日之間接受檢修，之後又進行約1小時的確認飛行，皆無發現異常。

此外，在失聯大約2分鐘之前，失事直升機曾與宮古島市下地島機場的塔台進行無線電通訊，但目前內容不明。

▲當局目前疑似發現殘骸。（圖／路透）



日本防衛大臣濱田靖一7日上午針對失事案向國會備詢，他稱已經指示盡一切努力應對與搶救，並且徹底蒐集相關資訊，「我們高度重視這次事故，我們將採取一切可能措施，確保操作自衛隊飛機時的安全。」

綜合日媒報導，失事直升機6日下午3時45分從宮古島分屯基地起飛，執行偵察周邊地形的任務，預計下午5時05分返回，未料下午3時56分在宮古機場西北方約18公里處海域上空「雷達光點消失」。機上載有10名第8師團成員，除了剛到任的55歲師團長坂本雄一之外，還有飛行員2人、維修師2人、自衛隊成員6人。

根據最新消息，當局已在附近海域發現浮油、部分旋翼葉片、呈折疊狀的救生艇等殘骸，其中救生艇已經根據製造編號被確認來自失事直升機。