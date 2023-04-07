女網紅直播被闖入！親爸逼付「弟弟800萬聘金」　粉絲揪出1破綻

▲大陸網紅韓婧格日前在網路上開直播，爸爸突闖入要錢。（圖／CTWANT提供）

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大陸網紅韓婧格日前在網路上開直播，過程中爸爸突然闖入房間，逼她拿出人民幣50萬（約新台幣221萬元）給弟弟作為結婚聘金，還要求女兒把名下的賓士車過戶給自己或拿出人民幣200萬元（約新台幣886萬元），否則就馬上滾出家門。畫面曝光後，不少粉絲替韓婧格打抱不平，也有人懷疑是刻意炒作，評價兩極。

據了解，韓婧格當時正在老家直播，不久後爸爸突然衝進房間，要她拿出50萬元，因為弟弟要結婚，必須準備聘金。對此，韓婧格相當不服氣，當場怒回「你自己去賺啊！」韓父卻反嗆，「你見哪個網紅爸爸還出去工作啊！？還有你把那個大G給我，要不就給我200萬，別的網紅都是給爸爸買車買房」。

不僅如此，韓婧格父親還威脅，「你要不給我拿200萬就滾出我家，這是我的家知不知道，你只知道給自己買車買房，不管家裡人，不拿錢就給我滾！」雙方爭執不休，韓父甚至當場摔碗，讓觀看直播的網友相當錯愕。對此，韓婧格無奈表示，「要不是因為我爺爺，這個家我都不想回來，你天天去打牌很光榮嗎？也不去上班，我沒有200萬怎麼給」。

畫面曝光後，不少粉絲留言「一家子吸血鬼」、「真窒息。也是軟飯硬吃了」、「其實女網紅也挺不容易的」；另一派人則直言，「劇本實錘了」、「拉家裡人出來演劇本真的太沒下限了」、「百分百劇本」、「劇本，在家兩個人都該說方言了」，評價十分兩極。

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