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蔡總統：感受友邦挺台力道　過境美國行程豐富扎實

▲▼蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

文／中央社記者溫貴香洛杉磯6日電

總統蔡英文即將結束出訪，她今天與隨團記者茶敘時表示，這次出訪過境美國行程豐富扎實，跟許多美國友人有互動交流機會，感謝美國在台協會（AIT）主席羅森柏格這次過境安排上提供協助；她說，再訪瓜地馬拉、貝里斯，感受友邦傳達熱情。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯時，於美西時間4月6日上午與隨團記者茶敘；蔡總統結束茶敘後，將搭乘專機返台，預計台灣時間7日晚間返抵台灣。

蔡總統致詞提到，經過這幾天，大家更了解台灣與邦交國的互動合作，瓜地馬拉總統賈麥岱挺台灣的力道，讓大家印象深刻，也看到台灣與瓜地馬拉合力興建的醫院開始運作、提供服務；在貝里斯見到5年前台灣獎學金受獎生已經從台灣學成歸國。

總統蔡英文（左）率團訪問友邦瓜地馬拉，於當地時間1日晚間舉行答謝宴，宴請瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）（右），感謝國事繁忙之餘全程陪同。圖為兩人握手合影。中央社記者趙世勳攝 112年4月2日
蔡總統說，上次訪問瓜地馬拉與貝里斯，都在她第一任任期，這幾年來雖然疫情減少互訪機會，但再次訪問這2個友邦，感受更甚以往，尤其是友邦傳達的熱情。

蔡總統說，這次出訪過境美國行程豐富扎實，也跟許多美國友人有互動交流機會，她要感謝AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）這次過境安排上提供協助。

她說，這次疫後第一次出訪，面對的是更複雜的國際情勢，能夠完成這樣的任務是團隊的力量；她看到不同世代外交人員一起合作，也感受到台灣外交團隊的成長與蛻變，謝謝外交人員挺過疫情、頂住壓力，讓台灣邁向世界的腳步走得更穩更遠，未來要繼續一起打拚。

 

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