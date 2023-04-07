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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡麥會強化對台3方面　矢板明夫：台美政要往來將常態化

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文出訪過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，引發各界關注。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫6日表示，蔡英文此行非常成功，蔡麥會加強了台灣3大方面，分別為外交、安全保障、經濟，「外交上，意味著今後台美間政要的往來將『常態化』。」

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

▲麥卡錫（右）5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文（左）。（圖／路透，下同。）

矢板明夫6日晚間在臉書發文表示，蔡英文這次經由美國到中美洲訪問非常成功，她在10天行程中多次強調和平、自由、民主，甚至在3月29日出發前的談話中提到，「我要告訴全世界，民主的台灣，堅定地捍衛自由民主價值，更會持續做為國際社會的良善力量」，還在美國東部紐約州智庫演講時，再次提及台灣相信民主的力量，也有堅決守護自己生活方式的決心。

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

▲矢板明夫認為，蔡麥會對台灣3方面都有加分效果。

矢板明夫提到，近年來中國不斷強化軍事壓力，部分媒體甚至呼應中國政府主張，導致疑美論在台灣產生了一定的效果，蔡英文此次訪美特別向國內外強調「與美國的堅實關係」，成功削弱了疑美論。

此外，矢板明夫指出，蔡英文與麥卡錫進行會談，還有多位民主、共和兩黨的國會議員同席，蔡麥會對台灣來說，在外交、安全保障、經濟方面都有加分，「外交上，意味著今後台美間政要的往來將『常態化』。」

矢板明夫進一步分析，在安全保障上，麥卡錫表明會加快並繼續對台軍售；在經濟上，雙方對加深合作達成共識，這對今後簽定台美貿易自由貿易協定也會有所幫助，「蔡總統這次訪美，成果豐碩。」

蔡英文總統這次經由美國到中美洲訪問非常成功。在十天行程中她多次強調的三個詞就是「和平」、「自由」和「民主」。 3月29日蔡總統在出發前發表談話時說「我要告訴全世界，民主的台灣，堅定地捍衛自由民主價值，更會持續做為國際社會的良善力量」。在美...

矢板明夫俱樂部 Yaita Akio 發佈於 2023年4月6日 星期四

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