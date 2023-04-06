裡外不是人？　游淑慧喊話蔣萬安：扮好市長角色不用「搓圓仔」

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨內立委初選越演越烈，尤其台北市第七選區（南松山、信義區）的「費芯大戰」更備受關注，台北市長蔣萬安甚至為此致電給市黨部主委黃呂錦茹。對此，同樣投入黨內立委初選的台北市議員游淑慧6日則表示，蔣萬安參與黨內立委初選協調「裡外不是人」，先扮演好市長的角色就好，不需要做類似搓圓仔的事或當和事佬。

游淑慧直言，蔣萬安參與黨內立委初選協調十分不妥。她指出，蔣萬安才剛當選市長，下週議會即要開議，要面對上任後的第一次議會震撼教育，這段時間應該給予蔣萬安空間和時間專注在市政，且等待24年的大巨蛋終於進入最後收尾階段，還有台北捷運第二期路網，在蔣萬安第一任內要多箭齊發，北市人口流失問題、居住問題等，不管哪一樣都比協調黨內初選來得重要。

「所謂協調，說白了就是勸退誰或勸和，這種事情有比市政重要嗎？」，游淑慧表示，松信選區即將要展開民調作業，要協調什麼？至於港湖選區也是手心手背都是肉、裡外不是人。她提到，蔣萬安和投入港湖區初選的台北市議員李彥秀本來就是立院老同事、好朋友，去年最早蔣萬安原本屬意李彥秀擔任競選總幹事，只是當時李彥秀婉拒，準備回鍋參加議員選舉，而她雖和蔣萬安原本不熟悉，但後來因為參與蔣萬安競選過程中政策和辯論準備，而有了革命情感。

游淑慧坦言，「所以對萬安來說，都是好朋友，現在要幫誰協調誰？我是覺得會很尷尬啦。」她表示，不管如何，每位初選參選人都和蔣萬安都有過一起打拼的情誼，未來市政或預算争取也還要繼續合作。她強調，蔣萬安身為一位新科市長，要先扮演好市長的角色，「類搓圓仔的事或和事佬的角色，我覺得不是市民期待的。」