她要侯友宜從實招來！愛心大平台40億善款　「恐淪選總統小金庫」　　

▲民進黨舉行「施政百日傲慢擺爛」記者會。（圖／記者吳立言攝）

記者呂晏慈／台北報導

縣市首長上任已滿一百天，民進黨拿雙北市長蔣萬安、侯友宜民調好感度和滿意度都敬陪末座，指民眾對百日施政不滿，新北市議員戴瑋姍更加碼質疑，新北市「好日子愛心大平台」累計約40億元善款，恐淪為侯友宜選總統的小金庫，其中出現大量大額匿名捐款，高達20筆共2167萬元匿名，其餘10筆共15萬元，93%捐款不知來源，「侯友宜應從實招來」，主動揭露捐款者來源。

戴瑋姍表示，侯友宜為了國民黨「黃袍加身」，把時間花在兩岸、國際關係補課，所以無心市政，不僅接連被踢爆消防局長因為婚外情丟官、市政顧問涉秘醫行為斂財，日前更發生110、119斷線超過一小時，前所未聞的離譜事件，繼續擺爛市政。

戴瑋姍更質疑，新北市好日子愛心大平台40億元，根本就淪為侯友宜選總統的小金庫，侯市長還沒有回答外界質疑，因為在公開徵信的網頁中出現大量大額匿名捐款，其中前三頁30筆捐款中，高達20筆共2167萬元匿名，其餘10筆共15萬元，93%捐款不知來源，侯友宜應從實招來，主動揭露捐款者來源，連審計部新北市審計處都提醒在社會局網站僅揭露19項工作計畫資訊，資訊透明度不足，侯市長應該說清楚。

戴瑋姍進一步提出3問，首先，大量匿名捐款，錢從何來？跟財團、建商、砂石業者有沒有關係？有沒有不樂之捐？第二，為何不敢公佈來源？流向？大額匯款銀行一定有紀錄，若是現金捐款，為何侯友宜敢收下如此高額的現金？匿名捐款有沒有可能成為洗錢管道？非法所得捐款入戶後，再由各機關經由公關活動公司和合作廠商，將錢轉一手使用？徵信資料僅顯示，機關已收到捐款，卻不知道真正流向，如何使用？第三，金庫跟選總統有沒有關係？政治獻金1萬元就要申報來源，愛心大平台不用，成為侯友宜政治獻金另類合法捐款管道？她認為，這些疑點，侯市長若要選總統，就應該要從實招來。