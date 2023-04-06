　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她要侯友宜從實招來！愛心大平台40億善款　「恐淪選總統小金庫」　　

▲▼民進黨發言人林楚茵、張志豪、台北市議員簡舒培、新北市議員戴瑋姍召開「施政百日 傲慢擺爛」記者會。（圖／記者吳立言攝）

▲民進黨舉行「施政百日傲慢擺爛」記者會。（圖／記者吳立言攝）

記者呂晏慈／台北報導

縣市首長上任已滿一百天，民進黨拿雙北市長蔣萬安、侯友宜民調好感度和滿意度都敬陪末座，指民眾對百日施政不滿，新北市議員戴瑋姍更加碼質疑，新北市「好日子愛心大平台」累計約40億元善款，恐淪為侯友宜選總統的小金庫，其中出現大量大額匿名捐款，高達20筆共2167萬元匿名，其餘10筆共15萬元，93%捐款不知來源，「侯友宜應從實招來」，主動揭露捐款者來源。

戴瑋姍表示，侯友宜為了國民黨「黃袍加身」，把時間花在兩岸、國際關係補課，所以無心市政，不僅接連被踢爆消防局長因為婚外情丟官、市政顧問涉秘醫行為斂財，日前更發生110、119斷線超過一小時，前所未聞的離譜事件，繼續擺爛市政。

戴瑋姍更質疑，新北市好日子愛心大平台40億元，根本就淪為侯友宜選總統的小金庫，侯市長還沒有回答外界質疑，因為在公開徵信的網頁中出現大量大額匿名捐款，其中前三頁30筆捐款中，高達20筆共2167萬元匿名，其餘10筆共15萬元，93%捐款不知來源，侯友宜應從實招來，主動揭露捐款者來源，連審計部新北市審計處都提醒在社會局網站僅揭露19項工作計畫資訊，資訊透明度不足，侯市長應該說清楚。

戴瑋姍進一步提出3問，首先，大量匿名捐款，錢從何來？跟財團、建商、砂石業者有沒有關係？有沒有不樂之捐？第二，為何不敢公佈來源？流向？大額匯款銀行一定有紀錄，若是現金捐款，為何侯友宜敢收下如此高額的現金？匿名捐款有沒有可能成為洗錢管道？非法所得捐款入戶後，再由各機關經由公關活動公司和合作廠商，將錢轉一手使用？徵信資料僅顯示，機關已收到捐款，卻不知道真正流向，如何使用？第三，金庫跟選總統有沒有關係？政治獻金1萬元就要申報來源，愛心大平台不用，成為侯友宜政治獻金另類合法捐款管道？她認為，這些疑點，侯市長若要選總統，就應該要從實招來。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／名嘴媽陳屍家中　相驗死因曝光
快訊／靜宜女大生入境緬甸！　確定去仰光
上公車滑落重摔　一家人開心吃飯...男嬰顱內出血死亡
超恐怖！客運下山「剎車失靈」　逆向狠撞多輛車
快訊／捷運萬大線工安意外　1人遭重壓失去生命跡象
張家界玻璃棧道「4人集體墜崖」嚇壞遊客！3男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨15個立委選區協調未果　將進行初選

蔡英文訪美外交大成功？　郭正亮舉「這件事」諷：明眼人都看得懂

爆前台鹽董座陳啟昱旗山千坪豪宅未登記　陳琬惠：陳其邁應盡快查

郭台銘喊要化解美中對抗　綠黨團讚有高度：若提出有效方法給他鼓掌

陸「台海巡航」將查兩岸船舶　陸委會：不方便、干擾的不文明做法

「郭柯配」破局？郭台銘爭取藍營提名　柯文哲未正面回答

六福村「狒狒之死」農業處輕罰5萬　他嗆：陳吉仲還在裝傻？

分析／郭台銘、侯友宜恐殺見骨？　拚民調也想當君子的權力盤算

她要侯友宜從實招來！愛心大平台40億善款　「恐淪選總統小金庫」

幕後／侯友宜動起來了？連假未休頻開會　「侯競辦應該隨時會成立」

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

民進黨15個立委選區協調未果　將進行初選

蔡英文訪美外交大成功？　郭正亮舉「這件事」諷：明眼人都看得懂

爆前台鹽董座陳啟昱旗山千坪豪宅未登記　陳琬惠：陳其邁應盡快查

郭台銘喊要化解美中對抗　綠黨團讚有高度：若提出有效方法給他鼓掌

陸「台海巡航」將查兩岸船舶　陸委會：不方便、干擾的不文明做法

「郭柯配」破局？郭台銘爭取藍營提名　柯文哲未正面回答

六福村「狒狒之死」農業處輕罰5萬　他嗆：陳吉仲還在裝傻？

分析／郭台銘、侯友宜恐殺見骨？　拚民調也想當君子的權力盤算

她要侯友宜從實招來！愛心大平台40億善款　「恐淪選總統小金庫」

幕後／侯友宜動起來了？連假未休頻開會　「侯競辦應該隨時會成立」

靜宜女大生失聯9天　教部統計：還有5名學生遭詐騙未返國

快訊／新店嬤「一身紅衣」氣絕亡！　檢警相驗死因曝光

東浪電音嗨翻杉原灣　清明連假台東湧52萬旅遊人次

酒駕零容忍！台東警方即日起全面執行酒駕大執法

椅子上「柴柴嬰兒」包緊緊！躺著看電視睡著　媽萌暈：牠個性像貓

民進黨15個立委選區協調未果　將進行初選

快訊／台南永康燈具工廠火警　濃煙大火猛竄消防搶救中

大谷翔平砸人後說Sorry！水手強打大讚：翔平是好男人

蔡英文訪美外交大成功？　郭正亮舉「這件事」諷：明眼人都看得懂

《模仿犯》林心如演技挨批！　角色原型張雅琴回應讚「有架勢」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

不只郭台銘　他也喊話國民黨：希望能被列入民調

柯延攬成功　黃珊珊入民眾黨

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫

快訊／郭台銘表態參選　侯友宜：一生守護中華民國

歷史性會晤！　蔡英文：台灣並不孤單

快訊／「票面價50倍」重罰黃牛！　政院修法杜絕亂象

郭台銘未提想捍衛的價值！矢板明夫拋3問

總統家人低調現身僑宴！姊妹6年不見　蔡英文見家人也好開心

大陸檢查兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

蔡英文讚眾議員像「加州陽光」　麥卡錫：台美共同維持亞洲自由民主

傳傅崐萁拉郭台銘PK侯友宜？　近郭人士：郭最信任的是黃健庭

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

更多熱門

相關新聞

分析／郭台銘、侯友宜恐殺見骨？　拚民調也想當君子的權力盤算

分析／郭台銘、侯友宜恐殺見骨？　拚民調也想當君子的權力盤算

鴻海創辦人郭台銘昨（5）日召開參選記者會，正式宣布爭取2024總統大選國民黨提名，被外界解讀為正式與新北市長侯友宜展開競爭。對於侯要如何因應郭的挑戰，新北市議員葉元之向記者指出，只要侯在國政議題表現得比郭更佳，何時表態不是問題。至於雙方如何競爭，黨中央高層則說，內參民調還未正式展開，但日後除了民調之外，也會參考各個面向的綜合評估；而各方也呼籲，兩陣營務必進行君子之爭，尤其要約束好底下團隊，以免重蹈2019年郭韓相爭覆轍。

幕後／侯友宜動起來了？連假頻開會　「侯競辦隨時會成立」

幕後／侯友宜動起來了？連假頻開會　「侯競辦隨時會成立」

怕變內鬥！費鴻泰不願回應「費芯大戰」　受訪喊2次：阿彌陀佛

怕變內鬥！費鴻泰不願回應「費芯大戰」　受訪喊2次：阿彌陀佛

台中藍營7議員喊組「我們都是侯TEAM」

台中藍營7議員喊組「我們都是侯TEAM」

藍營「郭侯爭出線」　趙少康喊話朱立倫：不能有任何私心

藍營「郭侯爭出線」　趙少康喊話朱立倫：不能有任何私心

關鍵字：

民進黨國民黨蔣萬安侯友宜2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

《麻辣鮮師》范筱梵離婚了！

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面