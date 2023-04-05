選舉非砸錢比賽！　游淑慧見日本「這景象」力推公設競選看板

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱先前在臉書發文表示，「要更加努力降低選舉門檻，讓有理想、優秀的年輕人能夠被看到，甚至可能當選民意代表。」對此，國民黨台北市議員游淑慧也發文透露自己十分認同這個看法，更貼出日本選舉前乾淨的街景指出，自己從2018初次當選後，就開始著手競選廣告管理。

吳欣岱5日在臉書上提到，「要更加努力降低選舉門檻，讓有理想、優秀的年輕人能夠被看到，甚至可能當選民意代表。」對此，游淑慧表示自己認同這個想法，並從2018年初次當選後，就著手從競選廣告管理開始。她透露，自己2018年當選後，最害怕的就是選舉過程中的資源競賽，而其中最大的開支就是廣告看板，除了租版位比租房子貴，每一片帆布的輸出和掉掛都是一筆5位數。

游淑慧憶起，當初選區有一位候選人，大概懸掛了快200面的帆布廣告，她戲稱「有錢到處看得到，沒錢跑死沒人知」。因此，她當選後便和前台北市議員羅智強一同思考，仿日本設置公設競選看板的構思，且不得再向民間租借看板、民宅掛置，她指出，他們找了都發局討論，要求都發局修改自治條例，「我希望選舉不該是砸錢比賽，也希望所有候選人不管你的資源有多少，都乖乖的只在公設競選看板曝光。」

游淑慧還提到，修法的過程之中有人反對，她表示，有了廣告限制以後，選舉可以省很多錢，對方卻暗示「錢就是優勢」。

游淑慧最後表示，她一直覺得自己很幸運，是在台北投入從政這條路，因為台北媒體高度集中的特色，確實讓很多參政的人，可以靠議題、而非靠資源曝光，「我想政治是管理眾人之事，所以應該眾人都能參與政治事務。」她也在文中貼出三張友人拍攝的日本街景指出，即使將要進行地方選舉投票，日本城市景觀的乾淨與氛圍卻絲毫不受影響。