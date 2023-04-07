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陸跳腳要制裁蕭美琴　他讚「近代最好大使」：做太好才被這樣對待

▲▼駐美代表蕭美琴。（圖／駐美代表處提供）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／駐美代表處提供）

記者杜冠霖／台北報導

「蔡麥會」剛落幕，從中協調所有會見的駐美代表蕭美琴被中國列入黑名單。中共中央台辦發言人今（7）日受權宣布對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁。對此，民進黨立委表示，當地官員對蕭美琴評價非常高，算是近代史以來最好的一位大使，「就是真的做得太好才會被這樣對待。」

在2022年8月，中共已宣佈過一次「台獨頑固份子」的7人名單，除了國安會秘書長顧立雄之外，蕭美琴也在其中，禁止本人及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構跟中國有關組織、個人進行合作，也不允許相關企業跟金主在中國謀利等。

對於中國7日再次制裁蕭美琴，蕭美琴則透過推特發文表示，「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。

對於中國宣布制裁蕭美琴，許智傑表示，蕭美琴被中共制裁，代表對台灣外交貢獻真的很大，對國人來說這是一個光榮榜，中共用行動證明台美外交表現真的太好了。

許智傑也質疑，中共既然都要制裁，是否也該制裁出席蔡麥會的近20位美國眾議員呢？否則這樣流於形式的制裁，禁止蕭及家屬進入中國港澳，不就再次證明台灣跟中國是不同國家嗎？

民進黨立委林俊憲表示，這次蔡英文與麥卡錫見面，駐美大使蕭美琴功不可沒，事實上這三年來台美關係能夠如此緊密，在美國輿論越來越能見到台灣的正面形象，蕭大使扮演了很重要的角色。如今中國宣布制裁她，自己的第一個疑問反而是「怎麼現在才下手？」她這幾年的豐功偉業可不少啊！

林俊憲指出，不過話說回來，被中國指名制裁對台灣人來說就像上了榮譽榜，而且對個人生活完全沒有影響。不能去中國，這算哪門子制裁？她會想去嗎？想學人玩這招可以，但好歹也先掂掂自己幾兩重、在國際上有多少影響力，你們有任何手段讓被制裁的個人甚至企業受影響嗎？畫虎不成反類犬罷了。

林俊憲直言，說起制裁，你們還是得看看對手美國怎麼做的，被美國制裁是真的連生活都會出問題。例如香港前特首林鄭月娥就曾經承認過，被制裁後連中國自己的銀行都拒絕跟她往來，現在只能用現金，因為美國規定只要敢與被制裁者往來，銀行也會連帶受處罰。美國是靠實實在在的國際影響力和美元地位鐵腕執行，中國呢？

林俊憲表示，中國近來越來越常使出制裁當作反擊手段，是因為他們認為自己強大了，美國能做到中國也能做到，最後卻落得自己尷尬。例如兩個月前他們以對台軍售為由制裁洛克希德馬丁和雷神公司，罰款高達4372億台幣，結果至今這兩家公司連回應都懶得回，技術怕被中國偷走都來不及，還禁止他們跟中國做生意？那不是皆大歡喜嗎？

何志偉表示，制裁就是政治動作，這是可預見會發生的，台灣也有許多政治人物被制裁，蕭美琴真的做得太好才會被這樣對待，要兩岸關係變得更健康，有很多事情可以做，不用每次都這樣氣噗噗。

何志偉指出，蕭美琴是老朋友，自己冬天時飛美國一趟，當地官員都是比讚、評價非常高，算是近代史以來最好的一位大使，我國從不挑釁也不被挑釁，更時時刻刻準備好，外交官是一個非常深度長遠的互動。

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