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快訊／高雄前副市長千坪豪宅是違建　農業局開罰陳啟昱並限期改善

▲▼陳琬惠指陳啟昱該蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲立委陳琬惠指高雄市前副市長陳啟昱蓋千坪豪宅是違建。（圖／陳琬惠辦公室提供）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨前中執委、高雄市前副市長陳啟昱遭踢爆，位於高雄旗山區的豪宅涉及違法。高雄市農業局昨(6日)勘查發現違法事實，農地上沒有農舍，卻有貨櫃鐵皮建物、庭園造景等非農地使用，今(7日)開立裁罰書開罰10萬元，並請農地所有人限期改善。

民眾黨立委陳琬惠踢爆，陳啟昱位於旗山區的豪宅是特定農業區，使用類別為農牧用地，經查實價登錄，此2筆土地面積總和為1739.75坪，根據實價登錄總價共3090萬元。

▲▼陳琬惠指陳啟昱該蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲▼陳琬惠調閱資料，發現豪宅並未登記一般建物，也非農舍登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲▼陳琬惠指陳啟昱該蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

但令陳琬惠困惑的是，根據高雄市建照查詢系統，查無陳啟昱資料；再搜尋農委會農地盤查系統，也查無陳啟昱農舍資料。可見陳啟昱的豪宅並未經過正式程序申請，並沒有一般建物的登記，也未有農舍的登記，但事實上，此土地正蓋著陳啟昱的私人房舍，質疑是違建豪宅。

高雄市農業局昨日前往勘查，發現農地上沒有農舍，但存在貨櫃屋鐵皮建物、雨遮、庭園造景、大門、圍牆、鋪設硬鋪面等非農業使用。農業局已於4月7日函報權管單位，市府並已於4月7日依照區域計畫法以及裁罰基準完成裁罰書開立，罰款10萬元。

▲▼陳琬惠指陳啟昱該蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲陳琬惠指陳啟昱蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

農業局指出，農地當事人陳訴，表示將於2-3週內完成違規部分拆除並恢復農業使用。市府已於4月7日依法函請農地所有人限期改善，若屆期未能完成改善恢復農業使用，將依法進行拆除。

針對違章農舍爭議，陳啟昱也於昨日發布聲明稿：本人深感抱歉，一切依照高雄市政府相關規定辦理。本人自即日起退出民主進步黨，並不再參與任何政治相關事務。

高雄市長陳其邁今(7日)受訪時則表示：「我們尊重他個人的決定。」

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