台南藏金閣2館連假試營運　近3500人次參觀受好評

▲藏金閣2館清明連假期間試營運，5天吸引近3500人次參觀，大受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

藏金閣2館清明連假期間試營運，5天吸引近3500人次參觀，還有新人特別來取景拍婚紗照，增添不少浪漫氛圍，環保局指出，館內不僅擺設二手家具讓人驚艷，現場販賣的美學文創商品也大受好評，累積賣出228件，預計４月底正式開幕。

環保局各區清潔隊平日均會協助民眾回收大型家具，如為原木材質，經藏金閣木工師傅巧手修舊如新，即便是破損嚴重的原木家具，也能取其廢木料變出新花樣，可惜多數回收來的均為三合板材質，無法再利用。

環保局表示，5天連假期間台南市垃圾清運照常，協助民眾收運大型家具服務也不打烊，共清運1826件廢家具，可惜僅15％可再利用，呼籲民眾盡量保持原木家具回收時之完整，提高再利用價值。

5天連假期間，前往藏金閣2館人潮絡繹不絕，參觀民眾大多反映展區空間很漂亮，讓人驚艷，更對現場展示二手家具的故事充滿好奇，建議商品可以更多元，增加新奇感。除此之外，民眾建議2館能在假日開放參觀，增加更多親子互動體驗，或辦理以物易物交換活動，甚至是建議與民間企業結合聯展，定期更新展示主題，標示展區動線等。

環保局長許仁澤表示，非常感謝參觀民眾給予肯定，將虛心接受並廣納民眾建議，調整展示規劃，預定4月底正式開幕，敬請期待。