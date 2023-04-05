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台南推動祭祖兼顧友善環境　5天紙錢集中燒運量達272公噸

▲台南今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南是古都也是宗教之都，多年來積極推廣優化宗教殯葬禮俗，今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。

▲台南今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，環保祭祀與優質宗教禮俗，是台南市政府長久以來推動的重要工作，感謝市民與各宮廟的配合幫忙，落實宗教傳統儀式文化以外，同時也兼顧環保。

▲台南今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢清明節，市府積極呼籲民眾紙錢集中燒及以功代金，今年首次在7個示範公墓推廣紙錢集中燒，各公立納骨塔在清明掃墓期間也執行封金爐，請民眾改至紙錢集中燒文疏書寫區。並推廣以功代金，號召民眾省下買金紙的費用，捐助社福團體濟助弱勢，免去焚燒紙錢響應環保，更預防火災，讓宗教禮俗在維持傳統之餘，更符合現代人生活型態。

▲台南今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南市整年廟會遶境活動頻繁，市府秉持事前協調、事中勸導、事後獎罰等原則，於2022年發布實施「台南市政府輔導廟會遶境活動作業要點」，透過市府團隊合作與協調，包括強化廟會遶境協調會，與宮廟充分溝通並自主管理。另配合低碳城市政策，加強宣導減少爆竹煙火施放，並購置環保鞭炮機於公所提供宗教團體借用，推廣使用環保鞭炮機替代傳統炮竹煙火，維護市民生活環境與安寧並減少空氣汙染。

▲台南今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年是台南進入世界貿易舞台的400年，包括台灣燈會等重大活動也會於2024年登場，市府團隊將全力以赴，讓傳統禮俗與環境永續能兼容並蓄，為下一個400年發展打造更堅實的基礎。

▲台南今年推廣紙錢集中燒的環保政策，成效良好，統計5天下來，7座示範公墓及26區公立納骨塔的紙錢集中燒總運量達272.43公噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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