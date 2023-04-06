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麥閣吵啊啦！　台南環警監聯合取締噪音車成果佳

▲台南市環保局3月多次會同台南市警局及監理單位執行聯合稽查，共攔查368輛，噪音檢測81輛，不合格27輛，通知到檢5輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局3月多次會同台南市警局及監理單位執行聯合稽查，共攔查368輛，噪音檢測81輛，不合格27輛，通知到檢5輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝車輛行駛常產生高噪音，為維護環境安寧，台南市環保局3月多次會同台南市警局及監理單位執行聯合稽查，包括山區龍崎區182市道、楠西區台3線市區如東區後甲圓環、仁德區二仁路一段、北區和緯路、中西區金華路四等路段。

稽查人員共攔查368輛，噪音檢測81輛，不合格27輛，通知到檢5輛；排氣檢驗45輛，不合格10輛。分貝數超標車輛將依噪音處以1800元以上3600元以下罰鍰。

▲台南市環保局3月多次會同台南市警局及監理單位執行聯合稽查，共攔查368輛，噪音檢測81輛，不合格27輛，通知到檢5輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局以往聯合稽查中發現，部分車主排氣管壞了，為了省錢更換來歷不明、消音效果不佳的廉價排氣管，環保局檢驗超標時才後悔不該省小錢，也有些車輛未依規定安裝消音設施情形，或是在檢驗當下才臨時想拿來安裝，這類規避取締僥倖心態很不可取。環保局提醒，開車上路應使用合法排氣管，消音設施也要齊全，以免違規受罰。

市長黃偉哲表示，不當改裝與操駕不僅帶來擾人的噪音，也有可能影響行車安全或危害到其他道路使用人的安全。呼籲市民朋友養成良好行車習慣，不製造噪音，遵守交通安全規則，共創優質生活環境。

▲台南市環保局3月多次會同台南市警局及監理單位執行聯合稽查，共攔查368輛，噪音檢測81輛，不合格27輛，通知到檢5輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了公務執法外；2023年迄今環保局接獲民眾檢舉345件噪音車，但近4成經查證後無法成案，常見原因為鍵入資料有誤、佐證資料不足（例如無拍攝車牌含改裝部位或拍攝車牌無法辨識…等）。環保局提醒，民眾若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片（或影像檔）上傳至環保署噪音車檢舉網站　( https://noisecar.epa.gov.tw ) ，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格者將依法開單。

▲台南市環保局3月多次會同台南市警局及監理單位執行聯合稽查，共攔查368輛，噪音檢測81輛，不合格27輛，通知到檢5輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局長許仁澤說明，車輛排氣系統污染防治設備不齊全，可能會造成車輛噪音或排氣超標，除了對周圍居民及環境造成困擾，也會對環境造成污染危害，提醒市民朋友除了不要有不當改裝外，應使用經認證合格的排氣管，才不會吃上罰單又要花時間複驗，得不償失。

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