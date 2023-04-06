神奈川知事「偷吃嫩妹」11年用完就丟！逼買A片　當洩慾玩具

▲黑岩祐治曾經出軌11年。（圖／黑岩祐治推特、CFP）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣知事黑岩祐治再度出馬知事選舉，然後在9日地方選舉前，68歲的他被週刊爆料曾經婚外情長達11年，不但把小三當作洩慾工具，還不斷用各種淫亂簡訊騷擾對方，甚至逼迫女方代買A片，讓其深受精神折磨，如今他竟還想3度連任，女方因此將所有充滿性暗示的變態簡訊公開，讓黑岩祐治的愛家形象瞬間崩盤。

根據《週刊文春》報導，日本地方選舉即將於4月9日正式展開，而此次神奈川縣知事選舉中，最有利的人選正是現任知事黑岩祐治。68歲的黑岩祐治2011年首度當選，此後2度連任，而這次他受到自民黨、公明黨、國民民主黨的推薦，打算力拼第4任任期，沒想到卻在選舉前4天被爆出外遇醜聞。

黑岩自早稻田大學畢業後，1980年進入富士電視台，並在節目「報導2001」擔任主播長達15年。他2011年參選神奈川縣知事選舉首度當選，隨後2度連任。然而早在他擔任主播期間，就已經搭上嫩妹，一邊維持愛家形象，一邊偷吃小三。

黑岩的外遇對象公開多則他傳的淫亂簡訊內容，其中包含「OO（外遇對象姓名）的料理什麼呢？是鮑魚夾香蕉，還是水蜜桃夾小黃瓜呢」。不僅如此，黑岩還曾在參加放射線技師學會演講時，傳色情簡訊給小三稱，「是X光嗎？其實是SEX光吧。」

黑岩更曾要求女方去幫他買A片，而當時女方因為照顧生病母親沒有時間去買，竟還被黑岩祐治嘲諷，「不是之前就叫妳先下單了嗎？不是早就說了嗎？妳媽身體不舒服就不能買A片嗎？那不能買A片可以跟我上床吧。」然而2人的關係卻在2011年被黑岩單方面斬斷，心有不甘的小三於是決定踢爆他的婚外情。

對此，黑岩緊急召開記者會坦言，婚外情的確屬實，但是12年前參選前就已經整理乾淨了，自擔任公職以後，並未做出不當行為，同時也對於自己的行為傷害到外遇對象與老婆再次致歉。