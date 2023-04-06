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影／韓橋樑1秒崩塌！美髮師「摔落橋下」慘死　家屬憤怒：以為詐騙

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區亭子橋5日上午9時45分發生人行道崩塌。（圖／CFP）

▲南韓京畿道城南市盆唐區亭子橋5日上午9時45分發生人行道崩塌。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來接連發生橋梁崩塌事故，甚至導致人命身亡！京畿道城南市盆唐區一座橫跨炭川（漢江支流）、完工30年的亭子橋，昨（5）日上午9時在滂沱大雨中突然傳出人行道崩塌，造成行人1死、1重傷，該座橋梁為居民往返首爾等周邊城市的交通要道，且居民經常在橋下運動，消息一出引起地區社會恐慌。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，位於南韓京畿道城南市盆唐區亭子洞、橫跨炭川的亭子橋長108公尺、寬26公尺（雙向6線車道），為政府規劃興建盆唐新都市（新市鎮）後於1993年6月完工的橋梁，5日上午9時45分亭子橋其中一段50多公尺的人行道在短時間內崩塌，導致40歲女性心跳停止到院後死亡、另名27歲男性則身受重傷。

▼南韓媒體取得亭子橋崩塌時的監視器影像。

從監視器畫面可以看到，在滂沱大雨中，一名年輕男性手持雨傘狂奔，當他跑到亭子橋（亭子1洞往2洞方向）的人行道時，橋面上的人行道突然往右方傾斜斷裂，隨後在短時間內崩塌，包括整座紅綠燈都摔落河邊，此時男子和另名陌生的40歲女子當場跟著跌落5公尺高的橋下。

至於橋面下的河濱人行道則有一名男性，以相差2至3公尺的距離驚險躲過劫難。

亭子橋附近擁有7000多戶的住宅，居民們若要前往亭子站搭乘廣域鐵道新盆唐線、首都圈電車水仁盆唐線，或是要搭乘城際公車前往首爾、京畿道水原、龍仁、廣州等，必須行經橫跨炭川的亭子橋。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區亭子橋5日上午9時45分發生人行道崩塌。（圖／CFP）

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區亭子橋5日上午9時45分發生人行道崩塌。（圖／CFP）

京畿南部警察廳已指派重案犯罪搜索隊長為調查組長，並調派盆唐警察署刑警等38名警力成立專案調查小組，調查詳細的事發原因。警方初步研判，是因為亭子橋裡面埋設的供水水管破裂，才會導致橋面上的人行道崩塌。

自從亭子橋發生崩塌事故後，位於該橋上游900公尺處的佛正橋（100多公尺、4線車道）也接獲好幾起居民投訴，表示發現該橋人行道傳出下陷，目前城南市已緊急實施安全檢查。

報導指出，橫跨炭川的橋樑總共有24座，而其實城南市從去年8月29日至11月26日共投入900多萬韓元針對亭子橋實施定期安全檢測，報告評估的安全等級甚至顯示為「良好」、「無重大缺失」，然而一打開報告內容的檢查細項，卻顯示橋面構材包裝出現龜裂、接觸面龜裂、排水管堵塞和流失、欄杆和路緣龜裂。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區亭子橋5日上午9時45分發生人行道崩塌。（圖／CFP）

事故死者的弟弟表示，一開始接到通知時感到茫然失措，還以為是遭到電話詐騙，「怎麼可能在韓國還會發生這種事」。

死者的弟弟透露，姊姊其實是擁有20年資歷的美髮師，甚至還曾遠赴英國留學，先前曾在首爾江南的美髮店工作，在達成自己開業的夢想以後，她每天都會經過亭子橋、前往位於亭子站附近的美髮店上班，就連事故當天也是因為接到客人預約後才出門，如今卻遭遇橫禍。

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