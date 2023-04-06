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日本政府首次蟄居族調查　估約146萬人家裡蹲

▲▼沙發,椅子,家具,躺,耍廢,下班,居家,打字,等候。（圖／翻攝自pixabay）

▲日本政府首次展開繭居族調查。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本內閣府調查發現，全日本15歲至64歲生產力族群中有約146萬人選擇「家裡蹲」，當中約1/5聲稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是他們脫離社會的主因。

法新社與「朝日新聞」報導指出，這是日本官方首次調查「蟄居族」（hikikomori）現象。這種現象是指某些人長期待在家中或房間裡，不上學、不工作，也不參與社會，發生族群從青少年到年長者都有。

日本社會以守規矩和重視勞動聞名，這些人選擇不參與社會，原因可能包括失業、抑鬱，或是在學校和職場遭遇霸凌。

內閣府調查表示，有些「蟄居族」會外出購買生活用品或追求嗜好，較極端的例子則是完全不踏出家門。

報導指出，內閣府在2022年11月以全國3萬名10歲至69歲的男女為對象執行調查，當中1萬3769人提出有效回答，採用15歲至64歲年齡層的答案進行分析。

分析發現，在15歲至64歲調查對象中，有2%出現某種程度上與社會脫節的情況，推估日本的「蟄居族」約有146萬人。

根據3月31日公布的調查結果，受訪對象最常給出的脫離社會理由是「辭去工作」，接著是因為疫情。

15歲至39歲受訪者變成蟄居族的理由以「辭去工作」最多，占21.5%。其次是「人際關係不佳」占20.8%，「中學時期開始不上學」占18.1%，「因為COVID-19疫情爆發」占18.1%，「不習慣學校生活」占12.5%。

另一方面，40歲至69歲的理由以「辭去工作」壓倒性居多，占44.5%；「因為COVID-19疫情爆發」占20.6%，「生病」占16.8%，「人際關係不佳」占11.6%。

內閣府官員內藤浩司（音譯）今天告訴法新社：「有些人似乎因為疫情因素不出家門，減少與社會接觸，因而剛好符合我們定義的蟄居族。」

調查也發現，在40歲至64歲的中高年齡層當中，女性蟄居的情況超過半數，占52.3%。15歲至39歲的蟄居族中，女性則占45.1%。

蟄居的時間方面，15歲至39歲受訪者以「6個月以上，不滿1年」最多，占21.5%。40歲至69歲則以「2年以上，不滿3年」最多，有21.9%。

內閣府表示，沒有過去資料可直接與這次調查進行比較。

 

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