台61下閘道爭道！2駕駛跳針飆罵「誰插隊」　警方回應了

▲下和美閘道發生爭道事件。（圖／翻攝自社會事交通版）

記者唐詠絮／彰化報導

火氣好大！昨(4/5)日是清明連假收假日，台61線下伸港發生一起爭道事件，右車不滿左車切進車道，在閘道口氣得長按喇叭，雙方氣噗噗，「誰插隊」、「你在我後面的」不斷的跳針飆罵，警方對此表示，依據道路交通管理處罰條例，非遇緊急事故佔領車道，將會依法處罰鍰18000 元，也提醒駕駛人務必互相禮讓。

這起爭道事件影像被po上傳「社會事交通版」，發生時間是昨日下午4點左右，地點在台61線彰化和美段，2車正要下伸港閘道，路面沒有畫設標線，白車稍稍偏左跟著前車行駛，此時後方的車內傳來聲音「他駛啥小」、「他擋2條路」，當下車多一車緊跟一車，而白車想切進車道，後方駕駛也隨即長按喇叭示警。

雙方就要在右轉進入美港公路3段時，在閘道上停車不斷的跳針飆罵「我有讓你喔」、 「誰插隊」、「要讓就讓、衝啥小」、「你在我後面的」，「要嘛叫警察、我剛有讓你進來、 怎樣！ 我有行車紀錄器的」，對方也不甘示弱「突然插到我前面、我開左邊你開右邊、你開到中間我要怎麼開」，雙方不斷大吵。

和美警分局交通隊表示，從影片中可以看到民眾與對方產生口角，根據道路交通處罰條例第43條1項第4款 在非遇緊急事故在車道中佔領，會處罰鍰18,000 元，將會作後續追查，同時提醒用路人，行駛閘道務必互相禮讓、保持理性，以免發生不必要的行車糾紛，同時強調2車爭道時間不算長，至於右車是否有爭道情形還需要進一步釐清。

有民眾對此表示，「開車在大馬路上，大家互相讓一下」，也有民眾認為，「按照規定來講 ，用科技照相方式，越線就直接拍照，沒有線就沒有規則，應該要強制執法」，也有人說「一般是左邊要讓右邊」，閘道沒畫線，正常按照秩序行駛，「不需要浪費時間吵架啦」。