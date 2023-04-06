快訊／疑家屬PO文「靜宜女大生找到了」！警駁斥：還沒連繫上本人

▲靜宜女大生失蹤至今已經9天。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤，家屬親友在社群媒體上發文指出，林女自3月29日即失去聯繫，至今都沒有消息，擔心可能遭到人蛇集團控制。警方獲報後展開追查，發現林女已於3月30日出境，搭上飛往英國倫敦的班機，中途於泰國曼谷下機；就在警方忙得焦頭爛額之際，卻有一名婦人在臉書社團PO文，宣稱林女已經平安歸來，對此，清水警方則證實「這是假消息」。

警方調查，林姓女大生原與家人相約清明連假返鄉過節，不料卻遲遲未返家，父母也連繫不上，經連絡房東後前往租屋處，赫然發現已人去樓空，幾經尋找未果，於2日晚間8時向警方報案協尋。

警方獲報後調閱監視器，發現3月29日晚間8時許，林女就已離開租屋處前往學校，自此行蹤不明，且林女手機未隨身攜帶，經警方查證林女另申辦一支行動電話門號，經警方緊急協尋定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，研判林女出境可能性極高，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境，並於泰國曼谷下機。

就在警方積極尋找、聯繫林姓女大生時，臉書上卻有一名婦人PO文，宣稱林女已經平安歸來，感謝大家幫忙協尋。對此，《ETtoday新聞雲》嘗試聯繫該名婦人，但至截稿前未有回應。清水分局警方稍早也駁斥，網路流傳「女大生找到人」是假消息，目前警方還未聯繫上林女本人。

▼一名婦人PO文宣稱女大生已經回家，遭警方駁斥。（圖／翻攝臉書）