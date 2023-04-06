快訊／「票面價50倍」重罰黃牛！　政院修法杜絕漫天喊價亂象

記者呂晏慈／台北報導

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會爆出大量黃牛票，以及票券詐騙事件，引發輿論譁然。行政院會6日通過《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，大幅加重上月文化部公告草案的罰則，明定將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，處每張票券價格10至50倍罰鍰。草案將送赴立法院審議。

▲行政院院會後記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

行政院發言人羅秉成於行政院會後記者會說明，行政院長陳建仁裁示，這次修法是為了解決困擾藝文產業的黃牛票問題，修法通過後，能遏止以不正當方式取得表演票券、轉售獲取暴利的行為，使民眾均有平等參與藝文活動的機會，另外草案也為促進本國原生文化內容開發、產製、流通，鼓勵民間多元資金挹注，並提供投資優惠措施，引導民間資金共助台灣文化內容產製，進一步提高我國文化品牌在國際市場的能見度和影響力。

文化部表示，因疫情沈寂3年的藝文展演活動於疫後大爆發，國內、外知名藝人演唱會巡演不斷，面對市場上黃牛猖獗現象與民間倡議，文化部迅速反應，邀集業界及消保團體等召開諮詢會議，並參考國外立法例，提出以修法重懲黃牛。

《文化創意產業發展法》修正草案除針對銷售端訂有超過票面金額或定價販售者，處以票面金額10倍至50倍罰鍰；更祭出以行政罰及刑罰併行重罰源頭的草案內容，即未來以外掛程式或掃票機器人大量登錄假帳號等方式購買藝文票券者，將處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

文化部表示，修正草案公告期間，朝野立委及民間對於草案賦予轉售得有10%以內合理手續費與相關費用，以及處罰效果不及等質疑，文化部亦快速回應民意，於行政院版大幅修正，刪除10%合理利潤規定，並加重罰則。

至於實名制入法議題，文化部強調，「文化部始終支持並鼓勵實名制」，但根據已執行實名制的活動經驗，曾有場次引發上千件觀眾投訴、進場較以往延長2至3小時等爭議，對消費者造成重大影響。因此，文化部經審慎政策評估，現階段暫不以強制立法的方向設計，而採持續輔導主辦業者實施實名制及建立合法二手票券平台的方式辦理。

此外，文化部說明，為促進我國原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，公司或有限合夥事業等營利事業，投資以影視音及臺灣內容為核心發展的「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20%以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅額總額50%；個人亦即天使投資人，投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並持有達2年以上，可在投資額50%以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。