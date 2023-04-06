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通緝犯駕車衝撞員警　台南歸仁警迅速逮捕歸案

▲台南市警歸仁分局警方，鎖定40歲黃姓通緝犯，於5日凌晨循線將黃嫌查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局警方，鎖定40歲黃姓通緝犯，於5日凌晨循線將黃嫌查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局日前在仁德區查緝一件槍械案時，圍捕過程中遭其中1名歹徒駕車衝撞，員警果斷使用槍械，朝歹徒駕駛車輛輪胎射擊制止，該車輪胎雖遭員警開槍擊破，但歹徒仍駕車逃逸，造成員警手腳擦挫傷，警方迅速鎖定40歲黃姓通緝犯，於5日凌晨循線將黃嫌逮捕到案移送送辦。

▲台南市警歸仁分局警方，鎖定40歲黃姓通緝犯，於5日凌晨循線將黃嫌查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局於日前獲報，42歲穆姓男子及46歲梅姓男子，涉嫌非法持有改造手槍，警方獲報後立即與刑事局及台中市警大雅分局共組專案小組進行蒐證，於蒐集相關事證後，報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，專案小組見時機成熟於3月30日分進出擊，分別在台南市仁德區及南投縣同步進行查緝，並順利將穆、梅等2嫌查緝到案。

▲台南市警歸仁分局警方，鎖定40歲黃姓通緝犯，於5日凌晨循線將黃嫌查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組除在南投縣查獲梅嫌持有改造手槍1把、子彈及改造工具一批、第一、二級毒品約200多公克，並查扣贓款新台幣24萬餘元外。

而警方在台南市仁德區查緝過程中遭到一名犯嫌駕駛車輛衝撞員警，專案人員大膽使用槍械逕行朝車輛輪胎射擊制止，但仍遭該犯嫌駕車衝撞逃逸，歸仁分局立即發布攔截圍捕，並迅速在東區發現遭該犯嫌棄置車輛。

專案小組查獲穆嫌及56歲江嫌涉嫌持有毒品吸食工具，更在房內發現穆、江2嫌所竊取之電纜線及剪線工具，歸仁警分局除破獲槍枝、毒品案件外，也意外破獲偷剪電纜線之民生竊盜案，全案依槍砲、毒品及竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警歸仁分局警方，鎖定40歲黃姓通緝犯，於5日凌晨循線將黃嫌查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警歸仁分局警方，鎖定40歲黃姓通緝犯，於5日凌晨循線將黃嫌查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局長邱顯良指示立即組成專案小組全力查緝在逃犯嫌，歸仁分局專案人員查出40歲黃姓通緝犯涉重嫌，並掌握黃嫌躲藏在其女友宿舍，立即申請保安警察大隊霹靂小組支援，於5日凌晨0時35分在民生南街攻堅，黃嫌見大批警力突如其來顯得相當錯愕，隨即束手就縛，專案人員不費一槍一彈順利將黃嫌緝捕歸案，現場並查扣毒品咖啡包及吸食器等證物，黃嫌警訊後依毒品、竊盜、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦及歸案。

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