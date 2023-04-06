主動稽查黃牛票亂象？　文化部：搶票困難活動不排除

▲行政院院會後記者會。（圖／記者呂晏慈攝）



記者呂晏慈／台北報導

為杜絕黃牛票亂象，行政院會6日通過《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，明定將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，處每張票券價格10至50倍罰鍰，草案將送赴立法院審議。針對外界關心未來是否將主動稽查，文化部次長王時思說明，目前由活動單位來檢舉是普遍方式，但針對搶票特別困難的活動，也不排除由主管機關主動進行偵查。

《文化創意產業發展法》修正草案明定，以訂有超過票面金額或定價販售者，處以票面金額10倍至50倍罰鍰；更祭出以行政罰及刑罰併行重罰源頭的內容，規定未來以外掛程式或掃票機器人大量登錄假帳號等方式購買藝文票券者，將處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

行政院發言人羅秉成於行政院會後記者會說明，行政院長陳建仁裁示，修法草案主要是解決長久以來困擾藝文產業及消費者的黃牛票問題，於修法通過後，能遏止以不正當方式取得藝文表演票券轉售而獲取暴利的行為，使民眾均有平等參與藝文活動的機會，也讓民眾平等近用文化的權利不受破壞。

此外，媒體會中關注，針對黃牛票亂象，未來是否將主動稽查，亦或是被動接受檢舉？對此，王時思表示，此次修法規定直轄市、縣市政府為調查或取締違規事實，得洽請警察機關派員協助，原則上，現在售出黃牛票的作法，多是透過網路上去做「公告」，由活動單位來進行檢舉是目前普遍的方式，但是，針對一些重大的、大家都知道票非常稀少或搶票特別困難的活動，也不排除由主管機關主動進行偵查，「是不是要進行主動出擊，這個部分我們會讓主管機關有它裁定的空間」，只要有需求，也可協請其他機關協助。