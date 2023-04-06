　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

▲▼環保署長張子敬到立院列席報告並備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委提案增訂環評法，被視為龍崎條款，環保署長張子敬表示尊重。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台南市龍崎事業廢棄物掩埋場開發案爭議多年，為了徹底廢止其開發可能性，立委提案修訂環評法，對於遭廢止開發許可案件，環評結論也失其效力，被視為「龍崎條款」，環保署長張子敬今（6日）坦言，適用修訂對象僅有龍崎這一案，若修法後更周延且讓民眾更安心，環保署是「尊重沒意見。」

台南市龍崎事業廢棄物掩埋場開發案在2003年通過環評，卻引發民眾抗爭，批評掩埋場除破壞地形地貌水土，整個二仁溪被汙染風險很高，後來遭到經濟部工業局廢止開發許可，卻因該案的環評審查結論仍然有效，引發民眾不安，擔心之後還可能開發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了徹底解決此一問題，包括立委王定宇、趙天麟等20名立委提案，在今天立法院的社福及衛環委員會上，討論「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」案，希望透過修法，可以溯及既往，對於遭廢止開發許可案件，環評結論也失去效力。

對此，環保署長張子敬在會前表示，對於老的環評案件，應有什麼樣的退場機制，環保署這些年做了一些處理，首先是告訴這些很久沒開發或開發停工案件，可以申請廢止審查結論，若是準備開發者，超過三年才開發，會根據環評法的十六條之一，要求開發者提出環境差異分析，若是停工後再復工，則會依據環評法的十八條，要求提出環境調查報告，讓這些老案子隔了一段時間要繼續施工，重新回到環評審查的機制進行審查。

▲台南市政府指出，將龍崎掩埋場暫定自然地景，依法有據，程序亦無違誤。（圖／記者林悅翻攝）

▲龍崎掩埋場雖被廢止開發許可，但因環評結論有效，民眾一直擔心還會再開發。（圖／記者林悅翻攝）

張子敬表示，若是在108年後的環評新案子，會在審查結論加上附款，依照行政程序法，若環評審查通過，卻逾時沒有開發，則環評審查結論失去效力，但可延長一次，時間不超過五年，代表108年後的審查案件，都有落日條款。

至於今天修法，張子敬指出，主要是針對108年前的案件，目前也只有剩下台南龍掩埋場案件，民眾擔心，目的事業主管機關已經廢止其開發許可，理論上廢止許可就不能再開發，但民眾又覺得審查結論還在，哪一天可能又拿到許可後又可開發，故透過修法，讓審查結論都廢止，大家會比較安心，所以環保署立場是尊重沒意見，修法後周延可讓民眾更安心。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女主播出國被拍！　往下驚見「超兇亮點」
LIVE／直擊中共台海巡航現場！　海上畫面全公布
LIVE／女大生失蹤疑點多！最後身影曝　學者母離奇亡高大成揪
獨／錄取建中北一女「明星國中排名」曝！　教育局回應
以為東京只是高級版台北！　他下飛機「見4景象」改觀
今雨區擴大！　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」
快訊／爛醉男當眾勒斃小黃運將！　目擊者曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

0422春日趴／野餐必備「三角飯糰DIY」快來報名衝一波

台灣營養精神醫學研究於國際大放異彩！　ISNPR年會表現驚豔

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

奇美醫職場健康月！　建構以人為本的友善職場

和欣客運4／17起票價調漲「短途最多貴10%」　監理所：長途漲幅小

9000元的飲料！「從口袋滑出被罰」騎士傻了　網戰翻：下次掉雞腿

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚：超級方便

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

0422春日趴／野餐必備「三角飯糰DIY」快來報名衝一波

台灣營養精神醫學研究於國際大放異彩！　ISNPR年會表現驚豔

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

奇美醫職場健康月！　建構以人為本的友善職場

和欣客運4／17起票價調漲「短途最多貴10%」　監理所：長途漲幅小

9000元的飲料！「從口袋滑出被罰」騎士傻了　網戰翻：下次掉雞腿

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚：超級方便

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

快訊／柴山盤榕休息區男山友昏倒　心肌梗塞命危...送醫槍救中

美房市反轉升溫！2月房屋成交量激增14.5％　1主因曝光

中菲行強化數位行銷創造價值　3月營收月增14.5%保獲利

總統在美見美國會議長將成新常態？　外交部政次：應該是這樣

游錫堃：非常高興看到蔡麥會　台美關係越來越好

亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

總統家人低調現身僑宴　姊妹6年不見、蔡英文見家人也好開心

台灣3月新車銷量出爐「特斯拉再爆大量」！累積銷量已破3000台

麥卡錫力挺美國對台軍售：汲取「烏克蘭經驗」　呼籲加強台美經貿合作

生活熱門新聞

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震撼

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

計程車當掩體！桃園男女修車廠前趴地激戰

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

6人斷言人妻會有2段婚姻　夫1招解套

更多熱門

相關新聞

清明連假將展開　環保署籲注意登革熱「防蚊措施不可少」

清明連假將展開　環保署籲注意登革熱「防蚊措施不可少」

為期五天的清明連假即將展開，由於不少民眾規劃在清明連假期間安排國內旅遊，環保署提醒民眾，因應我國邊境開放，鄰近國家疫情升溫，登革熱境外移入病例較去年及前年同期高，呼籲民眾旅遊時除注意安全外，防蚊措施不可少，例如穿著長袖，淺色衣物、使用政府機關核准之防蚊液，開心旅遊沒煩惱。

蔡培慧會勘沒通知縣府　議員開罵

蔡培慧會勘沒通知縣府　議員開罵

住環保旅宿「沒提供毛巾」　她見1物傻眼了

住環保旅宿「沒提供毛巾」　她見1物傻眼了

首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

關鍵字：

台南龍崎環評法張子敬環保署

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面