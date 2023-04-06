台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

▲立委提案增訂環評法，被視為龍崎條款，環保署長張子敬表示尊重。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台南市龍崎事業廢棄物掩埋場開發案爭議多年，為了徹底廢止其開發可能性，立委提案修訂環評法，對於遭廢止開發許可案件，環評結論也失其效力，被視為「龍崎條款」，環保署長張子敬今（6日）坦言，適用修訂對象僅有龍崎這一案，若修法後更周延且讓民眾更安心，環保署是「尊重沒意見。」

台南市龍崎事業廢棄物掩埋場開發案在2003年通過環評，卻引發民眾抗爭，批評掩埋場除破壞地形地貌水土，整個二仁溪被汙染風險很高，後來遭到經濟部工業局廢止開發許可，卻因該案的環評審查結論仍然有效，引發民眾不安，擔心之後還可能開發。

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為了徹底解決此一問題，包括立委王定宇、趙天麟等20名立委提案，在今天立法院的社福及衛環委員會上，討論「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」案，希望透過修法，可以溯及既往，對於遭廢止開發許可案件，環評結論也失去效力。

對此，環保署長張子敬在會前表示，對於老的環評案件，應有什麼樣的退場機制，環保署這些年做了一些處理，首先是告訴這些很久沒開發或開發停工案件，可以申請廢止審查結論，若是準備開發者，超過三年才開發，會根據環評法的十六條之一，要求開發者提出環境差異分析，若是停工後再復工，則會依據環評法的十八條，要求提出環境調查報告，讓這些老案子隔了一段時間要繼續施工，重新回到環評審查的機制進行審查。

▲龍崎掩埋場雖被廢止開發許可，但因環評結論有效，民眾一直擔心還會再開發。（圖／記者林悅翻攝）

張子敬表示，若是在108年後的環評新案子，會在審查結論加上附款，依照行政程序法，若環評審查通過，卻逾時沒有開發，則環評審查結論失去效力，但可延長一次，時間不超過五年，代表108年後的審查案件，都有落日條款。

至於今天修法，張子敬指出，主要是針對108年前的案件，目前也只有剩下台南龍掩埋場案件，民眾擔心，目的事業主管機關已經廢止其開發許可，理論上廢止許可就不能再開發，但民眾又覺得審查結論還在，哪一天可能又拿到許可後又可開發，故透過修法，讓審查結論都廢止，大家會比較安心，所以環保署立場是尊重沒意見，修法後周延可讓民眾更安心。