蔡培慧邀環保署會勘南投垃圾山　未通知縣府議會...議員批作秀

▲立委蔡培慧（右）邀環保署實地會勘草屯、名間、竹山等鄉鎮垃圾現況。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投垃圾問題又成2024立委前哨戰的主戰場：立委蔡培慧於27日邀請環保署實地會勘草屯、名間、竹山等鄉鎮垃圾堆置現況，並提議移除鳥嘴潭人工湖旁的廢棄焚化爐，盼能早日解決垃圾問題；南投縣議員游顥則抨擊蔡本次會勘未通知縣府和縣議會，承諾協調綠營縣市協助外運也跳票，質疑是「作秀做半套」、「用顏色處理垃圾」。

蔡培慧指出，目前會先將堆置較多的垃圾先行外運處理，協助提出需求的鄉鎮公所加速打包作業，並呼籲縣政府應積極與鄉鎮公所合作，以人口比例或累積量平均外運及去化；蔡培慧表示，已向環保署爭取移除東草屯交流道旁荒廢20多年的垃圾去化廠、移除「暗黑地標」垃圾山，未來也會持續推動機械分選燃料化、長期性地規劃處理。

環保署環境督察總隊長李健育表示，在鳥嘴潭完工前會積極處理場地環境問題，目前每日也將進行400噸去化，包含分選打包及外運處理，盼在多管齊下的處理後，能早日解決垃圾問題。

名間鄉長陳翰立表示，名間鄉目前堆積超過4萬多噸的垃圾，讓剛搬遷至此的清潔隊身處惡劣作業環境；竹山鎮長陳東睦指出，竹山每月垃圾進場量平均約700噸，縣府環保局自107年起每月轉運量僅約26噸，109、110年整年均未轉運，因此積極在鎮內推動垃圾分類及將廚餘發酵成有機土等環保材料。

但有意代表藍軍參選2024南投第二選區立委呼聲很高的游顥則表示，蔡培慧26日傍晚匆忙臨時安排環保署，隔天來南投縣會勘、通知媒體採訪，卻忘記通知縣府與縣議會，顯然對機關業務權責也不專業亦不了解，讓南投垃圾堆積問題成為政治議題。

游顥指出，縣長許淑華上任後，積極與縣議會溝通、與議長何勝豐協調環保署協調、希望大幅提升外運處理垃圾量，並與可協助處理垃圾的縣市加速洽談合作事宜，3月初已獲6縣市同意，以互惠方式協助處理南投垃圾，預計達到1年外運8萬噸的目標；他也承諾會配合許淑華，透過藍營縣市執政平台與中常會各縣市常委力量，持續溝通增加外運量。

▲游顥先前曾製作文宣圖，爭取參加立委補選。（圖／翻攝「游顥」臉書粉團）

游顥批評，之前縣府公開呼籲，希望蔡培慧兌現競選承諾、協助與6都直轄市溝通協調，尤其是民進黨執政的高雄或台南來幫忙處理垃圾，但蔡培慧卻顧左右而言他，只會拿著中央執政優勢邀功作秀，還拉攏特定媒體配合攻擊縣府以模糊焦點，完全看不到協助解決的誠意。

游顥說，也持續與許淑華與縣府環保局長李易書多次討論，未來縣府將尋求與民間合法廢棄物處理業者合作，建構具有垃圾自主處理能力的設施，並盼透過公私協力方式，逐步減少縣內垃圾堆置量；而蔡培慧一直強調高科技綠能中心的政見，也遲遲提不出地點，質疑蔡「是否想不到要將全縣垃圾運進那一鄉鎮？」「還是已決定卻不敢說？」

游顥強調，對願意協助解決垃圾問題的各界力量都非常感謝，垃圾不分藍綠、也沒有意識型態，要求相關單位下次會勘須通知縣府與縣議會，中央、地方團結合作才能解決問題。