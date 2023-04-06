傳傅崐萁拉郭台銘PK侯友宜？　操盤「郭卡侯」吐選策會怨氣

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

結束12天訪美行程後，鴻海創辦人郭台銘昨（5）日召開記者會，正式宣布爭取2024總統大選國民黨提名。知情人士透露，郭這場記者會及其訪美行程，靈感來自國民黨立委傅崐萁；而郭傅兩人幾乎步步搶先新北市長侯友宜，再加上傅與現任黨主席朱立倫過從甚密，未來國民黨將徵召誰出戰2024，戰局詭譎難料。

郭台銘於3月27日赴美展開原訂12天的「科技經濟開拓之旅」，但卻在5日提前返台，並在機場諾富特飯店召開「台灣需要一個很棒的CEO」記者會。只見郭團隊不只提前包車搭載媒體記者趕赴會場，更在記者會上正式宣布爭取2024總統大選國民黨提名。眾所周知，郭台銘對政治雖有熱情但未臻純熟，就連他自己都在記者會坦言，「我雖然是商場老將，卻是政治新手」，但如今出手、規劃卻有一定的細膩程度，可見背後有高人指點。

知情人士透露，郭台銘背後其實有國民黨立委傅崐萁為其出謀劃策。該人士指出，郭傅兩人合作的契機，源於新北市長侯友宜日前怒嗆選策會「黑金」，令身為選策會要角的傅怒不可遏，還罕見召開記者會向侯叫板。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

相準侯友宜卡在新北市長職位而礙難表態及出訪，加諸「侯侯做代誌」過於抽象而民調直直落，知情人士透露，傅崐萁遂建議郭台銘展開「科技經濟開拓之旅」。該人士也說，傅崐萁建議郭改搭一般民間航空，特意捨私人專機不用，以展現與民同在的心意。

當郭台銘動作越來越大、也越來越精準，侯友宜越是感受壓力，已經不能再「侯侯做代誌」，因此近期發言已有類似表態的趨勢，包括「讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念」、「我這一生最重要的是守護中華民國，讓台灣人民大家都能夠平安，這是我不變的初心」等。然而，受到新北市政以及新北市議會即將開議的影響，侯再怎麼「類表態」都不是「真表態」。

知情人士說，相準侯友宜此一軟肋，傅崐萁建議郭台銘乾脆直接返國召開記者會，向世人展現什麼叫做「真表態」，還在連假期間幫媒體記者安排包車，以確保宣傳效果就定位。而傅崐萁與前高雄市長韓國瑜關係密切，故也針對郭台銘4年前退黨一事，建議郭展現柔軟身段，只見郭在記者會上公開彎腰道歉，有助未來團結勝選。

郭台銘身為台灣首富，身價超過新台幣2千億元，每年還有股利90億元進帳，但政治是一門藝術，牽涉到權力分配、媒體關係、語藝技巧等許多複雜的眉眉角角；而4年前的郭台銘因為不懂箇中技巧，空有金錢而不懂得怎麼運用，反而被視為「暴發戶」，坐令最大優勢變成最大劣勢，因此鎩羽而歸。

不過，情勢還有很多變數，該人士意在言外，傅崐萁是基於「反侯」的共同利益，才與郭合作，但其實雙方交情不深，且郭身邊還有前立法院長王金平、前立委盧嘉辰等「關公兄弟」，他們才是郭真正信任的人。因此該人士認為，傅崐萁真正的盤算，很可能是「拉郭卡侯」，待他們兩敗俱傷之後，便能「拱朱」。

至於手握徵召大權的朱立倫，本人已多次重申「無私無我」，因此「拱朱」的可能性其實較低。但在郭台銘與侯友宜之間，朱卻從未鬆口挺誰，只多次重申「走對的路、提對的人」、「推最強人選、拼團結勝選」，雖稱讚侯是「最強母雞」，但也同時說「團結非綠」，在郭侯之間始終保持中立。但如今傅崐萁轉向助郭，是否代表朱心中的天平已開始傾斜？尤其郭出國前和朱見面，雙方談了什麼？為什麼郭訪美回來就表態？相當耐人尋味。戰局詭譎難料，各方都更須擁有大局觀，畢竟對國民黨而言，團結都不見得會贏，更何況鬥到一團心結？