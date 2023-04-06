高升中央不理地方？　國民黨砲轟李進勇、林右昌打壓基隆四接公投

▲國民黨召開「民進黨沒收地方民意反民主！三接已經錯誤，四接不可一錯再錯」記者會，由文傳會副主委林家興（右）及桃園市議員詹江村（中）與基隆市政府機要秘書練鴻慶（左）分別說明。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆護海公投遭中選會指違反地方公投自治條例，國民黨6日召開「民進黨沒收地方民意反民主！三接已經錯誤，四接不可一錯再錯」記者會，瀛睿律師事務所簡榮宗律師以視訊方式與會，質疑根據相關法令規定，保育區的管理應由地方政府負責，明顯屬於地方自治事項，基隆公民有權針對四接工程進行地方性公民投票，砲轟中選會的作法根本是打壓基隆民意，呼籲蔡政府不要一錯再錯。

文傳會副主委林家興表示，「三接已經錯誤，四接不可一錯再錯」，我們看到一個地方的維護環境的公投，乘載地方的民意與期盼，民進黨執政的中央選舉委員會竟然認定違反基隆市公民投票自治條例規定，要沒收地方公投、踐踏基隆民意，最荒謬的是，駁回基隆民意的兩個人，就是都當過基隆市長的內政部長林右昌和中選會主委李進勇，果然是「高升中央，不理地方」，踐踏基隆民意，完全忘記基隆人曾經的託付。

桃園市議員詹江村以之前桃園的「珍愛藻礁」公投為例指出，三接工程對桃園的海岸，包括漁獲、生態等影響很大，桃園鄉親表達大力的反對，但民進黨中央政府一意孤行之後，現在也證明三接工程確實對桃園沿海造成很大傷害。

詹江村質疑難道這個錯誤要延續到基隆？基隆是北台灣漁獲或沿海觀光產業都很重要的縣市，若進行四接工程對當地生態環境影響很大，連偏民進黨學者也說，地方型的公投要尊重地方，不應該用全國性公投來決定當地民眾的權益，民進黨政府的作法根本是「沒收當地公投的民意」，他強調，三接已經造成傷害，不要一錯再錯，應該尊重基隆民意，不要重蹈桃園的覆轍。

關於護海公投所衍生的公民投票的爭議，簡榮宗律師認為是林右昌敢做不敢當，去年12月份內政部駁回基隆市政府有關公投議案的函詢，但早在去年8月基隆市長林右昌就可以駁回，因為是否為基隆的地方自治事項，地方政府本來就有審查的權利，所以林右昌想駁又不敢駁，是怕影響選舉。他強調，今年二月份媒體披露內政部沒收公投之後，中選會跳出來說准駁與否是地方政府的權限，內政部沒有沒收，既然是地方政府的權限，為何謝國樑市長許可公投提案的第一階段之後，中選會又跳出來說有違法之虞？不是說好是地方政府的權限嗎？中選會主委李進勇也是前任基隆市長，這根本是基隆市兩任前任市長聯手打壓地方性公投。

從法律上來看，簡榮宗表示，公民投票法第2條規定地方性自治重大事項的創制與複決，可以用地方性公投來表決，至於地方性的重大事項，根據地方制度法第19條明確規定，環境保護、農林漁牧、生態保育、觀光發展與都市的發展等都是縣市政府應該處理的自治事項。這次護漁公投的提案是能不能在所謂的基隆市水產保護區做四接工程，而基隆市的水產保護區，就是地方制度法第19條明確規定的環境保護、漁民管理，漁業法44條、45條也規定保育區就是地方政府的權限。在此框架之下的護漁公投本來就是地方政府可以做的地方公投。但內政部不當限縮了地方自治事項，還在去年12月底做出了違法的解釋，令人非常遺憾！

簡榮宗強調，依照公民投票法第2條地方性質之事項的重大政策的創制本來就是可以地方公投，而地方性自治事項的內容在地方制度法第19條，本議案又攸關漁業法44條、45條都說得很清楚，這是基隆市政府的權限。期待中央正視人民的聲音，讓這公投可以持續的辦理，充分反映基隆市民對於公共工程跟環境保護的期待。

針對蔡政府以三接是用全國性公投認定四接不能以地方性公投進行，練鴻慶舉當初三接公聽會上學者的說法反駁，「事實上它是一個具有全國性公民投票，是在能源政策，但並不等於它排除了在地方自治事項裡面就其他的部分也可能涉及到公民投票」，他強調，這代表「全國性公投與地方性公投不互斥」，能源政策雖然具有全國性的性質，但不等於排除地方自治事項，當初潘忠政老師選擇用全國性公投，不代表此議題不能以地方性公投進行。

基隆市府機要秘書練鴻慶表示，依據公民投票法，地方性公投的主管機關是縣市政府，今年二月份，中選會也公開表示「地方性公投依法是由地方政府予以准駁，並非由選務機關或內政部等做成准駁決定，內政部既無准駁地方性公投之權，自無沒收地方性公投的可能」，既然內政部無准駁之權，那麼自然沒有內政部的見解拘束基隆市府的道理。



練鴻慶指出，依據行政程序法，處分機關可依職權撤銷違法的行政處分，舉重以明輕，基隆市府去年認定四接公投是否屬地方自治事項有疑義，報請行政院認定，現在自然也可以撤銷、撤回這樣的意思表示，而依主管機關的職權自行認定。如果中選會就是要強迫基隆市府遵循內政部見解，那也請明白表示，就是要沒收基隆的民意。