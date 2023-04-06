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陸將查兩岸直航貨船！航港局「通知業者拒絕」　嗆責任陸方自負

▲▼大陸5日宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

▲大陸5日宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

記者李姿慧／台北報導

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面前夕，中國大陸5日宣布啟動3天「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，將出動「海巡06」對兩岸直航貨船檢查。我國航港局表達強烈不滿與嚴正抗議，並通知航運業者可拒絕巡查、通知海巡署戒護，強調若陸方執意採片面作為，我方將被迫採相應作法，責任由陸方負擔。

在總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面前夕，中國大陸動作頻頻，先宣布啟動3天「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，再加碼宣布將出動「海巡06」對兩岸直航貨船等實施現場檢查。

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針對中國大陸福建省海事局4月5日晚間公布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，宣稱將對平潭對台直航貨櫃航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶慣用航路等水域進行巡航巡查，並對兩岸直航貨船實施現場檢查等情況，航港局於5日近午夜發布新聞表示，航港局已立即透過小三通及海運小兩會聯繫管道向陸方有關單位表達我方強烈不滿與嚴正抗議，並已通知相關航運業者如遇對方海警登檢要求，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護、應處。

航港局強調，疫後逐步恢復兩岸海運健康有序交流及運作，為我方持續推動之政策方向，近期小三通恢復常態化運作並擴大搭乘對象即是具體推動作法，若陸方執意採取片面作為，將對兩岸正常交流製造阻礙，我方勢將被迫採取相應作法，致後續衍生相關責任必須由陸方負擔，尚非雙方所樂見，該局近期將密切協助航商作好通報聯繫作業，以利海巡署協助我方船舶戒護，確保我方船舶安全。

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陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法
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