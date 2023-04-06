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「森展．台」虛擬展廳推新紀錄影片　邀民眾4月底前聆聽山的聲音

▲南投林管處於「森展˙台」線上展廳推出新片。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲南投林管處於「森展˙台」線上展廳推出新片。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林務局南投林管處結合時下熱門的「元宇宙」概念，於3月推出「森展．台」虛擬展廳上線，結合創新科技與環境保育理念，呈現林區豐富生態與自然之美，目前再推出「聆聽─山的聲音」紀錄影片，帶領大眾從第一線治山人員視角，認識人與山林和諧共融的努力、真實與感動。

林管處指出，「森展．台」虛擬展廳分為三大展區：「大廳─聚焦森態」展示轄區內原生物種：八色鳥、楚南氏山椒魚、食蛇龜、九九峰秋海棠等生態多樣性，點擊物種圖示，即能查看外觀、習性等相關介紹資訊，供觀展民眾自由探索發現；「特展─森亮點」展廳則搭配空拍照片介紹加走寮溪（杉林溪）、奧萬大、益則坑等特色場域的今昔脈絡，從改善前的背景緣起，到過程中的專家評估、細膩思考與溫柔施作，完整述說生態友善治理的週期歷程。

▲南投林管處於「森展˙台」線上展廳推出新片。（圖／南投林區管理處提供）

壓軸的「影展－森劇場」展廳近期推出「聆聽─山的聲音」紀錄影片，由拍攝團隊費時近一年時間發想規劃及實地取材，以第一線治山人員角度出發，帶領觀影者翻過高壩、穿越山林與溪流，忠實呈現南投處生態友善機制分區工作圈從勘查、設計、施工到完工維護階段完整的全生命週期運作歷程。

▲南投林管處於「森展˙台」線上展廳推出新片。（圖／南投林區管理處提供）

林管處表示，期許能藉林區優美的影像，搭配幕後英雄們的心路歷程與動人故事，加上民眾親身的見證與回饋，提高觀眾對生態保育的認知，共同守護美好的林區環境；「森展．台」展廳現已吸引近500位民眾線上觀展瀏覽，展期將開放延長至4月底結束（線上觀展連結https://reurl.cc/ROKA1g）。

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關鍵字：

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