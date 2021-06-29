　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藝點水道頭文創聚落打造線上展廳　一窺朴子故事、文創心靈

▲水道頭文創聚落線上開展鳩有機會看見攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美。（圖／黃一盛授權）

▲嘉藝點水道頭文創聚落線上開展，民眾有機會線上欣賞攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子之美。圖為朴子配天宮。（圖／黃一盛授權）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉藝點水道頭文創聚落配合防疫至7月12日暫時休園，為了讓大家在家藝文活動不缺席，嘉義縣文化觀光局將文創聚落活動紀錄、精彩故事移到線上，打造「線上展廳」，民眾宅在家，也能透過線上平台漫遊藝文天地！

▲水道頭文創聚落線上開展鳩有機會看見攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美。（圖／黃一盛授權）

▲水道頭文創聚落線上開展，圖為當地朴子夜市空拍。（圖／黃一盛授權）

嘉藝點水道頭文創聚落「線上展廳」分為節氣裡的朴子故事、文創聚落進駐者靈感點滴兩大主題，前者運用節氣和地方故事串連起文創聚落與居民記憶的連結，後者透過文創聚落進駐者專訪，看見藝文工作者的創作泉源，認識每個作品傳達的心意。

▲嘉藝點水道頭文創聚落打造線上展廳！。（圖／嘉義縣政府提供）

除線上展廳，文創聚落精彩活動皆紀錄於官方網站，如4月24日第一屆寫生比賽「水道頭君的日常」國小學童充滿想像的繪畫作品、4月特展「黃一盛 個人攝影展」，民眾有機會欣賞攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美，皆可線上觀展，Youtube平台策劃「水道頭の聲」ASMR系列影片，Podcast平台「水道頭抵嘉」收錄嘉義海線秘境故事，讓民眾在疫情時代彷彿親臨現場，感受文創聚落氛圍。

▲嘉藝點水道頭文創聚落打造線上展廳！。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局長許有仁表示，嘉藝點水道頭文創聚落「線上展廳」將會持續推出多元策展方式介紹聚落故事，讓喜愛藝文的朋友在家也能出遊，探訪文創聚落之美。
平台連結如下：
官方網站：https://www.puziculturalpark.com/
Facebook粉絲專頁：https://reurl.cc/Ak4zqe
Instagram：https://reurl.cc/XWq9X7
Youtube：https://reurl.cc/pg5YA8
Podcast(節目名稱：水道頭抵嘉，各大Podcast平台皆已上架)：https://www.puziculturalpark.com/podcast

▲水道頭文創聚落線上開展鳩有機會看見攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美。（圖／黃一盛授權）

▲水道頭文創聚落線上開展鳩有機會看見攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美。（圖／黃一盛授權）

▲▼水道頭文創聚落線上開展，攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美。（圖／黃一盛授權）

▲水道頭文創聚落線上開展鳩有機會看見攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美。（圖／黃一盛授權）

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折　運動、秀美腿都滿分

ET快訊
數據證明疫情趨緩為何不能「只封雙北」　中研院研究員曝原因
送貨員慘遭檢舉魔人盯上！網氣炸：腦袋裝大便嗎
女星打2劑大陸疫苗…免疫力「2週內下降」　居家隔離N次網跪了
快訊／五星級也挺不住！「台東最美渡假村」7月起休館
力挺拍A片警官！　童仲彥：這才是警界戰力
永樂市場2人確診　157人緊急做PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫宅在家壓力大！「Good and New」分享法　聊出好心情可紓壓

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性6人採檢中

嘉藝點水道頭文創聚落打造線上展廳　一窺朴子故事、文創心靈

枋山快篩2149人全陰性　楓港、善餘30日全面啟動防疫新生活

桃園娃娃機店違規營業還搞賭博　市府斷水斷電+重罰30萬元

高雄地檢署偕三大協會整合資源　規劃紓困方案助司法保護對象

力挺一線抗疫醫護　楊瓊瓔牽線民間捐1818套裝備

警員辛苦護民　青埔教育基金會贈80桶酒精助防疫

嘉義縣2年絕育犬貓上萬隻　補助母犬貓每隻1千2手術費

嘉義家扶捐款少百萬　義工隊長邀議員、熱心民眾募資20萬

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

不爽被超車？紫燈哥「刷卡剪線」 高速闖紅燈...他傻眼：勇氣值+9

防疫宅在家壓力大！「Good and New」分享法　聊出好心情可紓壓

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性6人採檢中

嘉藝點水道頭文創聚落打造線上展廳　一窺朴子故事、文創心靈

枋山快篩2149人全陰性　楓港、善餘30日全面啟動防疫新生活

桃園娃娃機店違規營業還搞賭博　市府斷水斷電+重罰30萬元

高雄地檢署偕三大協會整合資源　規劃紓困方案助司法保護對象

力挺一線抗疫醫護　楊瓊瓔牽線民間捐1818套裝備

警員辛苦護民　青埔教育基金會贈80桶酒精助防疫

嘉義縣2年絕育犬貓上萬隻　補助母犬貓每隻1千2手術費

嘉義家扶捐款少百萬　義工隊長邀議員、熱心民眾募資20萬

許維恩請「王家梁操刀」剪掉20cm長髮　激美成果驚艷網：是真愛！

性感歌姬變「人間Versace」！　杜娃黎波超模身材帶貨圖騰包美翻

投錢買飲料驚覺有詐　一看自販機下方「有陷阱」！網笑：會飄氣球

機車男「口罩遮下巴」 闖紅燈　最糗噴2萬400元

防疫宅在家壓力大！「Good and New」分享法　聊出好心情可紓壓

出生3天被拋棄…戰鬥民族收養「犬狼混血」！搖身變帥氣大狗狗　

特力屋開賣居家快篩試劑　6／30起全台42間買得到

在家追劇又懶又邋遢！　小S見「女兒1行為」被打醒：真是我的導師

7月新制懶人包！育嬰津貼加碼、擴大不孕補助　機組員檢疫7+7

懶人包／雙北72歲↑長者來打莫德納　預約時間、開放對象一次看

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

全裸妹穿「警察男友制服」爆乳照曝光

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

爸媽荷包獲救！中市圖也玩得來速　借還書通通免入館

台中2國中校長玩創意　填詞譜曲拍MV伴師生度疫情

林志玲捐贈4醫療院區「正壓檢疫亭」

台南安南家庭群聚事件擴大篩檢

Gogoro充電站機車電池自燃發火

齊心抗疫護台南

金門獲配5040劑莫德納！7／2雙軌制開打

屏東枋山農會籲改訂台南芒果

力挺屏東醫療　4家在地企業捐7台救命神器

台南市消防救護裝備再升級

更多熱門

相關新聞

慢遊嘉義螢向新世界　邀民眾賞螢火蟲

慢遊嘉義螢向新世界　邀民眾賞螢火蟲

看過滿坑滿谷的螢火蟲嗎? 根據行政院農業委員會林務局統計顯示，台灣約有56種，台灣最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢...等，嘉義山區就有40幾種。嘉義縣文化觀光局3日在嘉義竹崎圓潭自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」活動，邀請全台大小朋友一起來「嘉」欣賞成群的「光精靈」慢遊山城。

咖啡包裝獲大獎　鄒族文化登國際

咖啡包裝獲大獎　鄒族文化登國際

關鍵字：

嘉藝點水道頭文創聚落嘉義縣文化觀光局文創聚落活動紀錄線上展廳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

古娃娃鏟肉20Kg「XL→M號」菜單曝！

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面