嘉藝點水道頭文創聚落打造線上展廳　一窺朴子故事、文創心靈

▲嘉藝點水道頭文創聚落線上開展，民眾有機會線上欣賞攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子之美。圖為朴子配天宮。（圖／黃一盛授權）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉藝點水道頭文創聚落配合防疫至7月12日暫時休園，為了讓大家在家藝文活動不缺席，嘉義縣文化觀光局將文創聚落活動紀錄、精彩故事移到線上，打造「線上展廳」，民眾宅在家，也能透過線上平台漫遊藝文天地！

▲水道頭文創聚落線上開展，圖為當地朴子夜市空拍。（圖／黃一盛授權）

嘉藝點水道頭文創聚落「線上展廳」分為節氣裡的朴子故事、文創聚落進駐者靈感點滴兩大主題，前者運用節氣和地方故事串連起文創聚落與居民記憶的連結，後者透過文創聚落進駐者專訪，看見藝文工作者的創作泉源，認識每個作品傳達的心意。

除線上展廳，文創聚落精彩活動皆紀錄於官方網站，如4月24日第一屆寫生比賽「水道頭君的日常」國小學童充滿想像的繪畫作品、4月特展「黃一盛 個人攝影展」，民眾有機會欣賞攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美，皆可線上觀展，Youtube平台策劃「水道頭の聲」ASMR系列影片，Podcast平台「水道頭抵嘉」收錄嘉義海線秘境故事，讓民眾在疫情時代彷彿親臨現場，感受文創聚落氛圍。

文觀局長許有仁表示，嘉藝點水道頭文創聚落「線上展廳」將會持續推出多元策展方式介紹聚落故事，讓喜愛藝文的朋友在家也能出遊，探訪文創聚落之美。

平台連結如下：

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Podcast(節目名稱：水道頭抵嘉，各大Podcast平台皆已上架)：https://www.puziculturalpark.com/podcast

▲▼水道頭文創聚落線上開展，攝影神人黃一盛用各種拍攝技巧詮釋朴子當地的美。（圖／黃一盛授權）

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