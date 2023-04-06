這5星座「一劈腿就回不去了」！金牛心已死、天蠍找到更愛的





▲5絕情星座一旦劈腿就不會再回頭，原因曝光。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／亞提米斯

「劈腿」通常會有很多不同的原因，但理由通常只有幾個，有些人是一劈腿就不會再回頭的類型，雖然「劈腿」是他們的錯，卻往往也帶著一種報復性，或是對於原來這份感情有著極度的失落感，所以才會在劈腿後、也就完全「回不去了」。也有些人的劈腿是因為遇上了致命的吸引力，深愛到讓自己願意犧牲本來擁有的一切只為了這個新的對象，哪些星座容易一劈腿就再也不回頭呢？跟著亞提米斯一起來看看。

天蠍座：

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我沒有辦法不愛他，我的眼裡心裡全都是他。對於你，我真的不知道該放在哪裡。

劈腿對於有些天蠍座來說會是分成性或是愛層面的，性的層面可能只是玩玩，甚至也不會認為這叫作劈腿，有個更好的代名詞叫「一夜情」；愛情的層面上其實不怎麼容易劈腿，因為天蠍座的愛情非常的濃烈，在投入某個人身上時，那就是濃到化不開的感情，整個把對方當成自己的生命在愛，用所有的精神、時間和心力在這個人身上。

同樣的，如果天蠍座開始真的愛上另一個對象時，這份愛如果也到了這麼濃烈地步的話，就是屬於黃河泛濫一發不可收拾的情況，整個愛上了某個人就有如飛蛾撲火一樣的投入，就算知道劈腿是不對的行為，可是天蠍座沒辦法控制這種熊熊愛火在燃燒的情況，無論如何就是會愛下去，甚至會有種「就算跟這個世界為敵我也不在乎」的想法。

天蠍座的愛情向來是強勢又猛烈，決定劈腿的話，不管是什麼理由，只要是深深愛上了新的對象，那麼就沒有想過「回頭」這件事情。就占星的立場來說，天蠍座本身就是個相當極端的星座，愛上了幾乎沒有保留的愛下去，劈腿就是變了心，那麼這份濃濃的愛就會整個傾注到另外一個人身上。

其實也不是回不回頭，是根本就沒那麼愛，或根本也已經不愛了，天蠍座在愛情的處理上是很清楚又直接的，就算是對舊愛有著許多的抱歉，可是面對那個自己眼前最愛的對象，其實天蠍座整個人都會投入在那份新的感情當中，「幾乎完全不會想到舊愛的存在」，殘忍一點說就是「只見新人笑、不見舊人哭」。

真的不是「有沒有考慮要回頭」，而是「從來沒有過這個想法或選項」，愛上了誰心裡就是只有那個人，心都被那個人所佔有，所以當然是回不去了。

▲天蠍座變了心，就會把全部的愛傾注到另一個人身上。（示意圖／達志）

天秤座：

就是不適合，也沒有什麼好說的。劈腿的確是最糟的分手方式，卻也代表我不想再見你。

冷靜的天秤座通常不太會選擇劈腿，他們天生正義感還蠻高的，與其說是覺得對不起現在的對象，倒不如說是他們不想「做壞事」。可是，由於他們的個性非常的冷靜，熱戀的時候或許還會沖昏頭，可是一旦愛情上相處久了，天秤座那種異常理性的態度就會慢慢顯露出來，甚至於去一點一滴地用第三者的眼光去衡量兩人關係。

可是兩個人究竟適不適合在一起，天秤座非常的清楚，他們非常的細心去觀察兩個人在這段關係裡頭的每一個部份，因為天秤座想要找的是一個很適合自己的對象，當然，自己也要很適合對方，彼此都是對方想要的人的時候，天秤座會很滿意這樣的一段關係，因為這樣最穩定、最平衡、最不會有什麼太多的變動或問題產生。

如果有新的、更好的對象，天秤座通常會先和平理性的跟現在的對象分手，才會跟新的對象有新的感情關係，但有些情況，卻是會讓天秤座選擇劈腿，其中往往就跟天秤座覺得自己在這段感情當中受到欺騙、欺壓、背叛有關係，或是自己在這段感情當中受到了不平等不公平的待遇，才會想以劈腿的方式結束這段感情，「順便」報復一下對方，犯法的人當然就要受到制裁，在公平主義的天秤判決底下裁罰。

一般狀態下的分手，天秤座都不會想要回頭了，更何況是他們選擇用劈腿的方式來結束這段感情的狀態？這是一個寫好判決書就決定一切的冷靜星座，不回頭是有非常清楚又完整的理由，這些原因和理由都非常的清楚，他們選擇了劈腿，就代表就算是以不公不義的方式來解決這段感情，也是一種非法的正義行為，人總會憤怒，但天秤會選擇最讓對方感覺到「痛」，而且很難忘記的方式來執行。

所以決定劈腿後，當然是不會回頭的，直白一點說：就是決定要「弄」你，誰還會回頭？你在作夢嗎？





▲當天秤座覺得自己在這段感情受到不公平待遇，才會想以劈腿結束這段感情。（示意圖／視覺中國）

牡羊座：

人生就是向前走，我找到更適合我的人，也請你去找屬於你的幸福吧！

與其說是回不去了，倒不如說是「不想回頭」、或是「不需要回頭」。牡羊座向來就是個向前看的動物，他們本身可說是很正面積極的一個星座，做自己覺得是對的事情，做自己想要去做的事，追自己認為值得的愛情。

他們帶著單純傻氣的態度，在愛情當中是很可愛的，比起很多星座爾虞我詐的複雜戀愛，牡羊在愛情方面的想法和思考其實都相對的很單純，談戀愛的時候遇到自己有興趣的對象就會很拚了命的投入在這段愛情裡頭，然後相當的專一。

牡羊座雖然是個活潑愛玩的星座，他們總是有花不完的活力，可是他們卻是十二星座當中個性相當專一，只要確定對象和目標就會相當的專心一意在他們的對象上，不管是工作或是愛情都是這樣，相對來說其實也是劈腿機率比較低的一個星座。

但也是因為這樣向前衝外加專一的性格，牡羊座一旦劈腿，也就是飛出去的火箭一去不回頭，他們如果愛上了誰，那就是轟轟烈烈的愛下去，所謂的轟轟烈烈也包括對現任情人的「無視」與「冷淡」，他們本來就是熱情的性格，這種無視與冷淡其實是相對於他們對新歡的熱情，因為他們的眼裡只見得到現在最愛的那個人，其他的對象是塞不進牡羊座視線範圍裡的。

如果說就是劈腿了，牡羊座處在就是愛著這個新對象的狀態，其實不會想要花太多的時間跟舊愛糾纏太多，比較沒耐心的牡羊座就會把話說很白，展現出一種全然不留戀的態度在面對舊愛，就算是嘴巴裡講著「對不起」，但是那種不耐煩和沒耐性的態度卻是表露無遺的，因為時間是要花在自己所愛的人身上。

過去了就過去了，還有什麼必要要「回去」？往前走才是王道，人生就是不斷向前。

▲巨蟹座一旦擁有穩定的美好，就不想要再回頭吃苦。（示意圖／免費圖庫xframe）

巨蟹座：

我已經找到那個愛我的、會保護我的人了，那麼我又為什麼要回頭呢？

要在巨蟹座身上看到他們主動劈腿，通常是極少見的情形，大部份的巨蟹座往往都是被劈腿的受害者，巨蟹座是非常渴望安定、也很沒有安全感的一個星座，愛上了誰就會把那個人當成是自己最重要的家人來看待，隨著時間通常也會越來越不能沒有對方。然而，會促使巨蟹座拋下一切去演變到劈腿的局面，往往巨蟹座本身也已經快到了某個崩潰的臨界點，劈腿比較像是找到一個感情上的出口。

往往容易讓巨蟹座把腿給劈出去的狀況，都是滿腹悲情沒有地方可以說，卻突然遇上了一個很懂巨蟹座、讓他覺得自己被保護著的感覺，如果再加上相當程度的失望，那麼巨蟹座就會在悲傷和眼淚當中把腿給劈出去，畢竟，巨蟹座想要的還是一段穩定的感情，他們可以忍受很多傷痛，但並不想要永遠存在在悲傷的愛情當中，況且，巨蟹座已經是忍耐前3名的星座，他們可以把很多苦，包括被最愛的人背叛、發現有第三者、另一半很沒用甚至於暴力相向這種事情都「吞」下去，可是他們還是想要一個屬於自己、能讓自己安心的家，一種被保護的感覺。

有了新的安全感，有了新的穩定的「家」的感覺，那麼巨蟹座根本沒有「回去」的理由，他們其實是有點自私的人，特別是當自己擁有了穩定的美好，更不可能要回頭去吃那種苦，巨蟹座會轉為去「守護」他們現在擁有的美好，如果舊愛回頭，很多巨蟹座甚至於會翻臉不認人：「你幹嘛來破壞我幸福的生活？給我滾！」

轉變成保護現在這段幸福狀態想法的巨蟹座會變得很堅強，不用提什麼回不回得去的事，這不是選擇題，對巨蟹座來說這是簡單的是非題，況且在面對舊愛的時候如果只剩下痛苦的回憶，巨蟹座再怎麼樣也不會笨到要再回頭。

▲金牛座一旦劈腿，代表對舊愛已經死心了。（示意圖／視覺中國）

金牛座：

我會劈腿就代表我對你已經死心了，我默默給過你非常多機會，你知道嗎？

金牛座向來都是死心眼看不開的一個星座，在許多的固執排行榜上，金牛座向來都是榜上有名，他們天生並不是那麼喜歡「改變」，特別是當他們有了一個「決定」之後，這個決定就是他們選擇向前的一個方式，也就是他們想要那麼做的方式。

在愛情上也更是這樣，真的深深愛上了誰之後，就會非常「固執」的去愛這個人，大部份的金牛座都是屬於劈腿機率不算高的星座，他們深愛上誰就是愛上了誰，交往通常也都會交往很久，不會那麼容易改變，某個程度上來說，也可以說「改變」這件事其實會讓金牛座不安，他們喜歡很固定、很穩定的狀態，在愛情當中也更加是這樣。

要讓金牛座劈腿，通常不盡然只會是強烈的吸引力，大部份的金牛座很有責任感，往往導致他們劈腿的不是只有他們愛上了某個新的對象這麼簡單，而是通常他們對於現在的這個感情對象其實是相當的「失望」。

愛情本身就是種相處，金牛座愛上了誰就會投入非常的深，他們往往不是那麼會講話的星座，長年在社會打滾會讓金牛座很務實，在愛情方面也非常懂得自己其實有時候講話是會讓對方不開心的，所以有些話明知道講出來會吵架，那就不如不要講。有時候對某些看不過眼、不開心的事物就會用暗示的，或是不帶太多情緒提醒對方，金牛座很明白自己如果「認真」起來去跟喜歡的人講某些事，是會讓對方感覺到壓力極大，甚至於很容易引爆戰火。

可是有時候「暗示加明示、對方卻還是一點都沒表示」的時候，金牛座其實是會很挫折的，這時候如果又有別的對象出現，會讓金牛座徹底去思考，究竟目前這段感情還有沒有繼續努力下去價值，如果現任對象的表現真的已經讓金牛座失望太多太多，那金牛座是很可能在新對象很誘人加上現任對象很糟糕的情況下而看破劈腿。

機會給的太多，你不會珍惜的話，那就不會再有機會了，也不會有什麼再見。

本文經授權轉自：亞提米斯