老公輕生「2個月後復活」竟是假死！　人妻傻眼：跟6年小三跑了

▲ 羅西得知老公輕生後卻發現對方還活著，原來是為了掩蓋婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子上網分享她如何發現老公偷情，令眾多網友義憤填膺，原來她和老公分居不久後被告知對方輕生身亡，令她相當自責，2個月後卻意外發現丈夫根本是「假死」，還和外遇6年的情婦在墨西哥展開甜蜜新生活。

加州女子羅西（Anessa Rossii）3月底在TikTok分享她發現老公提姆（Tim）婚外情的來龍去脈，她和提姆分居5個月後，今年1月底接到一通據稱是邁阿密戴德郡警局打來的電話，聲稱警方發現提姆的遺體，顯然是自殺身亡，令她震驚不已。

羅西和提姆本來正準備離婚，且和他家人關係不睦，得知提姆死訊後，對方家人也勸她不用特地去佛羅里達州參加葬禮，「妳出現會很難看」，因此她便沒有出席，但她始終無法放下，沉浸在悲痛中長達2個月，一心以為是自己害死提姆。

然而，3月某天卻有一名網友私訊羅西，告訴她老公的消息，她這才驚覺提姆根本沒有輕生，而是和偷情6年的小三離開美國，在墨西哥過得好好的，令她感到難堪、憤怒又沮喪，親自聯絡提姆對質時，對方卻激烈否認。

羅西這段經歷在TikTok上累積逾1350萬次觀看，網友紛紛留言表示，「我都說不出話來了」、「保險金還領得到嗎」、「妳不值得這一切」、「我猜他家人一定全都知道」、「他們一家人都在說謊」。

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