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別惹他們！　5星座有仇必報

▲生氣、脾氣、暴躁、吵架。（圖／CFP）

▲牡羊座遇到不公不義，一定反擊。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒，近期清明時節（冥王星逆行前夕）期間，某些星座表現出強烈的反應和報復能力，尤其是天蠍座、獅子座和牡羊座，不會容忍任何對自己的挑戰與不公平；而巨蟹座和水瓶座也有著自己的堅持和原則，不會輕易妥協。

艾菲爾說，身邊若有這些星座伴侶、同事、朋友和閨蜜，請不要在這段時間內輕易惹怒他們，否則會引起無法挽回的後果。

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第五名巨蟹座：憂心家庭，強烈保護

巨蟹座的人是極度重視家庭和情感的人，因此家庭中的每一個成員都被視為珍寶，當他們感到自己的家人受到任何威脅時，會立刻採取行動，並採用各種方法保護家庭。

巨蟹座的人也很敏感且容易受傷，當他們感到自己受到任何冒犯或攻擊時，會立即採取行動，捍衛自己和家人的尊嚴和權益。他們也非常堅定，會堅持自己的信念，並不斷努力保護家人。

第四名水瓶座：堅定信念，勇敢挑戰

水瓶座的人往往非常堅定自己的信念和價值觀，會為了自己認為對的事情勇往直前，並且不會讓任何人阻止他們的腳步。當遇到任何不公或者不平等的情況時，他們會毫不猶豫站出來，挑戰不正義行為。

水瓶座的人也很勇敢冒險，願意探索未知的領域並挑戰自己的極限，當受到任何的威脅或攻擊時，會毫不畏懼地面對，並採取行動捍衛自己和他們所相信的事情。

第三名天蠍座：脾氣夠嗆，有仇必報

天蠍座的人往往被認為是神秘、熱情、具有強烈的魅力，但同時也有一點小心眼和報復心。當他們感到被欺負或受到冒犯時，通常不會立即表現出情緒，而是會冷靜暗地裡謀劃報復，並一定會報復，報復行為通常相當強悍，會讓對方後悔挑戰天蠍座底線。

第二名獅子座：拒絕霸凌，強勢回應

獅子座的人有著強烈自尊心，不會容忍任何人侵犯自己的尊嚴和地位，當感到受到侵犯時，會選擇以強勢的方式回應，捍衛自己的權益和地位。他們非常有自信，且經常會在大家的注視下，表現自己的優越性和實力，並不會輕易妥協。

第一名牡羊座：不公不義，一定反擊

牡羊座的人往往非常果斷，善於行動和決策，也非常有勇氣和冒險精神，當遇到不公平和不正義的情況時，通常會毫不猶豫反擊，保護自己權益和利益。他們非常勇敢，且很少感到害怕，即使面對強大對手，也會毫不畏懼面對挑戰，並全力以赴為自己爭取權益。

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