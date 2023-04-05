3生肖「清明節後」財運超旺　屬蛇賺錢門路多！這群人喜事連發

▲3生肖清明節後運勢超級旺。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）





文／CTWANT

隨著清明節在今天（5日）來臨，大陸《搜狐網》運勢專欄也指出，生肖豬、馬、鼠在清明節後運勢將超級旺，其中生肖蛇在人際關係上能交到貴人朋友；生肖虎則能在事業中有所回報；生肖雞更是會有接二連三的驚喜發生。

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生肖蛇

屬蛇的人，今年運勢喜人，財源廣進，好好把握必能成為有錢人。今天遇清明節，財運連連，橫財大發，大把鈔票漫天飛，得遇貴人，脫離苦海，大把撈錢，財源不斷。而且賺錢門路多開，未來財富必定蒸蒸日上。

生肖虎

虎年出生的朋友平時平易近人，今天遇清明節，吉星庇佑，財運將會大好，他們一生都多行善事，未來必有厚報。另外生肖虎的人在事業中努力也有回報，未來將會暢通無阻，一生也能富貴不斷、官運亨通。

生肖雞

屬雞人早期有巳火與子水相克之局的影響，導致運勢不佳，今天遇清明節後，他們的運勢回升，4月上旬，三有三喜，會有接二連三的驚喜發生，1喜福運旺，2喜貴子來，3喜發大財，並且往後福氣綿綿，定能在夢中喜迎財神爺大駕光臨。

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