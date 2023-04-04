今年1號颱風「珊瑚」恐生成　時間曝光

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周三20時地面圖（上圖左）顯示，菲東有擾動發展，但強度很弱；美國模式同時的模擬則發展得較強（上圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，是否能發展為今年第一個颱風？需持續觀察。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第一號颱風「珊瑚」（ Sanvu，澳門提供，指珊瑚）。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，有留意到下周菲律賓東方海面有低壓擾動發展的可能趨勢嗎？還早，還不用急，這時候要是有颱風是很正常的事。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書也提到，根據最新氣象模式顯示，下周一之後菲律賓東南方、關島間，熱帶擾動有活躍趨勢，無論是歐洲或美國全球模式都有相近看法；只是目前胚胎都還沒出現，且還有一個禮拜的時間，變數還很大，先觀望就好，討論會不會靠近都還太早囉。

▼下周可能有擾動發展。 （點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，是否能發展為今年第一個颱風？需持續觀察。

下周是否可能有颱風發展，中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，這季節在赤道附近多少有些低壓對流發展，少部分的模式訊號有做出擾動發展，不是很確定，還要再觀察。