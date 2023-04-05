「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

▲鋒面水氣靠近。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）是24節氣的「清明」，提前變天！中央氣象局預報員趙竑表示，今天、周四鋒面在台灣附近，中部以北、東半部天氣稍不穩定，南部山區也有些降雨機會；周五雨區較大，除了北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部平地也可能零星飄雨。

▼今晨有些零星降雨。（圖／氣象局）



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氣象局今晨發布「長浪即時訊息」，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前台東及馬祖已觀測到2公尺的浪高，請注意。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周四鋒面在台灣附近影響，中部以北、東半部天氣稍不穩定，尤其北部降雨時間稍長一些，南部山區也有些降雨機會，南部平地為多雲。

趙竑提醒，今天、周四金門及馬祖易有局部霧或低雲，今晨中部以北地區亦有局部霧或低雲影響能見度；今到周五基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周五鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部以山區降雨為主，平地也可能零星飄雨；周六到周日清晨東北季風影響，水氣稍轉乾，東半部和西半部山區有些降雨，平地為多雲到晴；周日白天東北季風減弱，到下周一各地多雲到晴，東半部有局部短暫雨，西半部山區午後降雨。

一周溫度部分，趙竑表示，今天北部、東半部高溫26、27度，其他地區30度左右，局部近山區河谷地區可能到34、35度；周四北部高溫和今差不多，其他地區降到28度；周五北部溫度一路往下掉，周五到周日整天溫度在20度以下，其他地區高溫23-27度；周日白天溫度回升。