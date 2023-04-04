馬英九與父母結婚照合影　參訪中央政治學校舊址看珍貴史料

▲前總統馬英九看到父母當年的結婚照，馬英九開心的站在照片前合影。（圖／廖元豪提供）

記者任以芳／重慶報導

前總統馬英九今下午參觀父母的母校中國國民黨中央政治學校舊址，尋找父母當年學習、生活、戀愛的的歷史足跡。校方特地把他父母親馬鶴凌與秦厚修當年的結婚照重新裱裝，讓馬英九十分驚喜，與父母照片合影。

馬英九今日行程滿檔，上午參訪張自忠將軍墓園和重慶賽力斯兩江電動車工廠，下午趕往重慶抗戰遺址，最後一站來到中國國民黨中央政治學校舊址，這裡也是他父母親唸書的地方。

為了迎接馬英九，館方特地找出與馬鶴凌與秦厚修相關史料，齊中一張珍貴的照片是兩人結婚照，還有一張是兩人舊地重遊照片，館方人員特地放大裱匡掛在牆上，馬英九開心站在照片前合影。

▲ 馬英九父母結婚照。（圖／廖元豪提供）

馬英九父母的結婚照下方附有圖說，「1944年8月，第11期學生馬鶴凌先生和秦厚修女士在中央政治學校附小新建禮堂舉行婚禮。」

歷史記載，重慶中央政治學校舊址曾為清朝鹽商彭氏家族所建的「彭家大院」，也被稱為彭氏民居。國府在1938年遷都重慶後，彭氏民居成為國民黨中央政治學校研究部，由於在戰時需要大量人才，因此，該校調整興學方針，改以抗戰救國為宗旨，將科系調整爲法政、經濟、外交、新聞和地政五系，成為西南聯大外，大後方的重要人才培育庫。

馬英九父親馬鶴凌是湖南省湘潭縣人，曾就讀於湖南嶽雲中學 、 中央政治學校法政系十一期畢業。馬鶴凌一生最高公職是行政院青輔會處長，黨職是中國國民黨考紀會副主任委員。父親為馬立安 ，母親為馬向太夫人。

1945年馬鶴凌畢業後，響應「十萬青年十萬軍」號召加入國軍。抗戰結束，即進入湖南省政府擔任基層的公務員，1944年 8月20日 馬鶴凌與秦厚修女士結婚，1948年馬鶴凌隨國軍撤退台灣，後於1949至1951年在香港短暫居住。

1951年舉家遷往台灣，婚後生下4女一男，依序為馬以南 、馬乃西、馬冰如、 馬英九 、馬莉君。其中，獨子馬英九出生於馬鶴凌一家旅居香港期間。

▼ 馬鶴凌與秦厚修女士就地重遊。（圖／廖元豪提供）