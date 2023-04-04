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大陸 大陸焦點 特派現場

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你　見複製賀匾神回：確定我寫的？

記者任以芳／重慶報導

前總統馬英九4日下午前往重慶抗戰遺址博物館參觀，聽到解說員描述「飛虎隊」名字由來，立刻化身馬教授糾正錯誤，其實是中國老百姓看到天上飛的老虎覺得很驚喜，取名「會飛的老虎」延伸成「飛虎隊」。他還向外界爆料歷史，美國的空軍顧問陳納德，還有飛虎隊的成員們都很迷宋美齡，聽的在場人員津津有味。

馬英九今日前往重慶抗戰遺址博物館，化身馬教授與解說員切磋自己抗戰知識。其中講到「飛虎隊」名字由來，馬英九突然糾正說，「飛虎隊」名字是中國的老百姓取名的，不是對隊員取名的。飛機造型是虎鯊造型，飛出來時，大家叫飛天老虎、飛天老虎。是這樣來的，樣子很嚇人，很受歡迎。

解說員補充說，「對對！ 有兇猛的牙齒，空中會飛的老虎，才叫飛虎隊。」據了解，1941年12月，航空隊在昆明上空第一次作戰打勝仗，昆明市民看到飛機上白色的牙齒，誤以是老虎，稱為「飛老虎」。 後來航空隊大隊翻譯見到昆明一家報紙報導後，將其翻譯為「Flying Tiger」告訴給陳納德，最後命名為「飛虎隊」。

▲▼ 馬英九、抗戰、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九爆料陳納德很迷宋美齡。（圖／記者任以芳攝）

接著來到蔣宋美齡展示資料館，解說員介紹，「她喜歡帶空軍徽章，很多場合都會說『我的空軍』，因為是他親自聘請陳納德，一手創飛虎隊。」

馬英九接話爆料，蔣宋美齡與美國的空軍顧問陳納德打交道都很有效，所有飛虎隊的成員們都很迷宋美齡，「包含陳納德本人，跟所有的飛虎隊員，都迷她迷得半死！這很多人不知道，都好喜歡她！」圖來的爆料，聽的在場人津津有味。

▲▼ 馬英九、抗戰、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、抗戰、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 看到自己複製件賀匾，馬英九幽默神回，確定我寫的？（圖／記者任以芳攝）

重慶抗戰遺址曾是蔣介石地方，留有許多簡竹，像是「松廳」又稱為宋美齡別墅，是重慶陪都時期，蔣宋美齡居住的地方，同樣位於黃山東側的雲峰樓，又稱為「國母樓」，是蔣介石為宋慶齡準備的寓所。

當馬英九參訪松廳時，正好牆上高掛他與連戰題詞的紅匾。當時宋美齡106歲華誕，馬英九祝賀寫下「福壽康寧」，不過館內現場掛的是複製件。

當解說員強調是複製品不是原件，他幽默回應，「你確定這是我寫的嗎？」引起哄堂大笑。

▲▼ 遠征軍 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九十分了解中國遠征軍歷史。（圖／記者任以芳攝）

另外，馬英九對中國遠征軍歷史也非常了解，也是抗戰歷史非常重要存在。當解說員講到「仁安羌大捷」，馬英九眉飛色舞地接話，提到中國遠征軍新38師第113團團長劉放吾，帶兵去救援，把日本人打敗，解救英軍。

講到此處，馬英九突然振臂，模擬當年英軍激動的感謝說，「中國萬歲！」

▲▼馬英九參觀重慶抗戰遺址博物館。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九參觀重慶抗戰遺址博物館。（圖／記者任以芳攝）

至於重慶抗戰遺址由來，中國對日抗戰全面爆發後，國府遷都重慶，躲避日軍空襲火力，蔣介石侍從向重慶富商黃雲階買下黃山宅邸，修建了居所和防空洞。最初只有雲岫樓、松廳等建築，後來在方圓百里內興建兵營及其他住所，成為國府軍事、政治、外交中樞的重要場所。

重慶抗戰遺址博物館現存遺跡有：雲岫樓、松廳、草亭、孔園、松籟閣、雲峰樓、蓮青樓、望江亭、防空洞等15處。已對外開放展出的有雲岫樓（蔣介石官邸）、松廳（宋美齡別墅）、孔園（孔二小姐別墅）等多處遺跡。

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