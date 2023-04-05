「日本只適合旅遊」不適合住！在日台人點頭：台灣年薪4倍才能生存

▲台灣有許多人喜愛到日本旅遊、品嚐當地美食。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

這次連假放了5天，不少人都有安排出國行程，其中日本就很受歡迎，就有網友指出，在日本居住生活跟旅遊玩樂，是完全不同的兩件事情，很多人都說日本只適合觀光，讓她很困惑「真的是這樣嗎？」對此，網友點頭，指出2關鍵原因，台灣人會很痛苦。

原PO在PTT發文，「日本只適合旅遊，不適合台灣人生活？」最近常常聽到有人說，日本適合觀光旅遊，很推薦台灣人前往，不過若要長期居住的話，就不適合台灣人，「熱愛自由的台灣人，住在要讀空氣、講究合群的日本可能不適合，這種言論是否正確？」

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貼文曝光，網友指出交通、工作，是台灣人很不習慣的2大點，「日本工作環境比台灣還爛，真的要工作，我是絕不選日本」、「不適合工作，適合旅遊跟養老」、「職場生活很壓抑」、「交通罰單就吃不完了吧」、「日本人覺得走路30分鐘＝隔壁，台灣人走5分鐘＝有段距離」、「這幾天來日本，每台車都會禮讓行人」、「不能在目的地點前面違停、每個路口都要讓行人，貨車要到指定位置才能卸貨，你覺得台灣人受得了這種規定？」

貼文也釣出過來人留言，「住過大阪一年，也覺得日本旅遊就好了」、「我有個剛過去交換學生的老弟，待一個月就應驗，現在只想學期結束快回來」、「住久了會想回台灣，微微的壓抑氣氛會累積」、「我在台灣的時候很常叫外送搭Uber，這裡叫外送至少1500日幣（約新台幣347元）起跳，計程車大概也是3倍，租屋每坪大概也是3倍，因此要維持同樣生活水平，大概要4倍台灣年薪」。

▼即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）