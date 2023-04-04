重慶大轟炸死傷慘　馬英九連說2次：日本專炸平民最後受到報應

記者任以芳／重慶報導

前總統馬英九今（4）日訪陸第九天行程，下午參觀重慶抗戰遺址博物館，這是蔣介石在重慶的官邸，改成博物館後珍藏國共兩黨抗戰珍貴史料。長期關注抗戰歷史的馬英九聽得特別仔細，當解說員講到日本對中華民國暫時首都重慶進行5年半的無差別大轟炸，死傷慘烈。馬英九聽的同仇敵愾，連續兩次說，「日本人專炸平民！」後來也遭到美軍用燃燒彈轟炸，「這是日本人的報應。！」

前總統馬英九今下午參訪重慶抗戰遺址博物館，對於「重慶大轟炸」特別有感。這段歷史發生於抗日戰爭期間，1938年2月18日至1943年8月23日，日本對中華民國戰時首都重慶進行長達5年半的大轟炸，包含大規模「無差別」轟炸持續3年，死傷慘重。

▲ 馬英九連說兩次日本專炸平民，最後有報應 。（圖／記者任以芳攝）

當解說員介紹，「日軍是無區別大轟炸，除了軍事目標外，大規模、不間斷、長時間的轟炸平民，形成恐怖的氣氛…。」此時馬英九臉色沈重，轉身用手勢強調說，「日本人真的很可惡，專炸平民！」旁邊的人呼應，「對！無差別轟炸！」

馬英九再說，美軍在東京大轟炸，完全進行了報復。他說「不要講那兩顆原子彈，之前的轟炸，美國丟的都是燃燒彈。尤其日本的房子不是竹子就是木造，碰到燃燒燒彈就是大火，一次死4、5萬人，所以日本人得到了報應。」

▲ 馬英九參訪時，多次指責日軍暴行 。（圖／記者任以芳攝）

馬英九一行結束綜合館參訪，來到當年孔園，深受宋美齡疼愛孔二小姐的別墅，至今已這裡改成展出抗戰歷史-震驚中外的「中國大隧道十八梯慘案」，描述日軍殘暴行為。

解說員說，「一般空襲都是白天舉行，晚上不會轟炸..。」馬英九突然第二次開口，「日本人就是專炸平民！」解說員說，「對！」

解說員繼續介紹，「事發當天沒有月光，難民從郊區回到市區，此時響起警報，所有人湧向最近的十八梯防空洞，原本只能容納6千人，一下子擠進上萬人，空氣悶熱，最後因為互相踩踏，造成一千多人罹難。觀察遇難者共同特徵，他們衣服沒有穿好，因為人缺氧時能會拉扯身上衣服…他們隧道裡待了6個小時，卡車是一車車清理屍體…。」

同一時間，馬英九邊聽邊無奈搖頭，表情有點憤怒，突然第二次說，「所以我剛剛講，日本人的報應，美軍軍機大量轟炸日本。」

▼ 日軍對重慶進行5年半大轟炸 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九的抗戰歷史之旅接近尾聲。（圖／記者任以芳攝）

說起重慶大轟炸歷史，馬英九同仇敵愾，一連2次批評日軍惡行，沒有任何掩飾。參訪完抗戰慘痛的歷史後，進入抗戰勝利環節，馬英九看著館方展示抗戰勝利的照片，突然發現少了一個重要史料，立刻轉頭跟解說員提醒。

他說，「能不能找到台灣光復受降的畫面，當時日軍是安藤利吉，就在我們中山堂，呈送給陳儀，如果能找到很重大，台灣人看到很有感，這位先生（安藤）送去南京受審在監獄裡裡自殺。」

根據馬英九強調這段台灣光復歷史，1945年10月25日台灣的受降典禮於上午10時在台北中山堂舉行。降方為大日本帝國所屬第十方面軍，代表為日本台灣總督兼第十方面軍司令官安藤利吉將軍，向受降中華民國主官陳儀投降並簽署受領文件，同時代表日本殖民統治50年的台灣及其附屬島嶼等獲得解脫。