　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文飛抵洛杉磯　明「台灣總統」身分見麥卡錫、將發表公開談話

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文在結束友邦貝里斯的訪問行程後，在貝國當地時間4日下午趕往美國洛杉磯，稍事休息一晚後，將於5日上午進行本次的重點行程，與美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，屆時還會有多位跨黨派議員也會來和蔡互動。蔡英文此行2度過境美國，受到美國政界高度重視，是台灣在國際上一大政治突破。總統府副秘書長張惇涵說，此次蔡總統與麥卡錫議長的會晤過程不公開，但預計蔡、麥會後發表公開談話。

▲▼總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

總統府副秘書長張惇涵4日在貝里斯前往洛杉磯的飛機上受訪證實，總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫將在美西時間4月5日早上10點，在洛杉磯的雷根圖書館進行會晤，同時也會有美國眾議院跨黨派議員與會；蔡總統和麥卡錫議長也將在會後，分別發表公開談話。

張惇涵說，相關活動預計將進行到下午1點30分左右，內容應該會蠻豐富的，希望這次透過跟麥卡錫議長還有美國跨黨派眾議院議員的交流，相信民主夥伴的友情會向加州的天氣一樣炙熱，民主自由的光芒也會像加州的陽光一樣閃耀。而當天除了雷根圖書館相關活動外，晚上也會出席僑宴活動。

針對相關會晤行程的規劃，張惇涵補充，細節無法透露太多，大概流程是10點總統蔡英文會抵達雷根圖書館，進行閉門的雙邊會晤；閉門之前會有合照，讓大家知道參與的相關貴賓。閉門會晤後，總統跟麥卡錫議長約在中午時會發表公開談話，接著再進行午宴後結束相關活動。

有媒體追問，此次是否為歷任台灣總統首次面對面與美國眾議院議長會談？張惇涵表示，中華民國台灣的總統過境美國是很自然的事情，過去也有慣例。過去確實歷任總統過境美國的時候，都會跟美國的民意領袖或國會議員有互動，有時候時候是用電話的方式，這次確實有機會在美國和眾議院議長面對面會面，是一個很難得的機會。

張惇涵說，今天預計美西時間晚上7點45抵達洛杉磯，照慣例駐美大使蕭美琴跟AIT主席羅森伯格都會來接機，機場還會有僑胞的歡迎，就會結束今天的行程。

儘管事前傳聞不斷，甚至蔡英文在雷根圖書館的演講行程遭取消，都讓外界看衰此次與美國重量級政要的會面會失敗。但在昨日，麥卡錫辦公室主動發出採訪通知，確定將於加州當地時間5日，率領跨黨派議員在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡總統會談。

特別的是，雖然中國抗議、威嚇動作不斷，但麥卡錫辦公室此次的採訪通知上，仍註明「Taiwan President」，足見美方對此次會面的重視，且宣示動作十足。

另外，這也是繼時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，蔡總統時隔8個月再度與美國現任聯邦眾議院議長會晤，更是台灣總統首度在美國本土與美國政壇排名第3的眾議院議長會談，別具歷史意義。

而蔡英文此行中國方不斷威脅抗議，還放話要求蔡不得與美方官員會面等。在「蔡麥會」證實將舉行後，中國外交部發言人毛寧說，中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。對於中國可能的回應，白宮、國務院也不斷釋出訊息，要北京不要過度反應。
 

▲▼ 美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
8千子孫祭祖！　壯觀場面曝
快訊／郭台銘表態參選2024總統　國民黨回應
77老大僅花3年爆紅「醫師→百萬網紅」！超狂背景起底
「姐姐衣服都脫好了哦」　鮮肉裸聊初體驗！結局哭慘
明天開工不要哭！還有5大連假　爽休4天有2次
快訊／郭台銘表態參選　侯友宜回應了
好天氣掰了！明天起雨彈開轟　急速降溫時間曝
快訊／郭台銘選2024總統！　宣誓文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

李貴敏自曝接到超多詐騙陳情　憂喊詐騙恐成「國安危機」

快訊／郭台銘表態參選2024　侯友宜：我一生守護中華民國

蔡英文紐約見眾院少數黨領袖、會晤參議員　傳達4項訊息

漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨：為爭提名講「重鹹」

蔡英文飛抵洛杉磯　明「台灣總統」身分見麥卡錫、將發表公開談話

2024「大黑馬」？星媒點名馬英九再選總統　他分析3原因：不太可能

初選落敗就挺何志偉！　王世堅霸氣喊：不接受徵召「願賭服輸」

蔡麥會「這4人」出席是關鍵？　黃揚明直言：高度會不一樣

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

1000度鐵球VS各類物品　秒貫穿冰塊、玻璃碎裂

聯結車貨櫃翹起直撞橋墩　驚天巨響！後車傻眼急煞

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

李貴敏自曝接到超多詐騙陳情　憂喊詐騙恐成「國安危機」

快訊／郭台銘表態參選2024　侯友宜：我一生守護中華民國

蔡英文紐約見眾院少數黨領袖、會晤參議員　傳達4項訊息

漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨：為爭提名講「重鹹」

蔡英文飛抵洛杉磯　明「台灣總統」身分見麥卡錫、將發表公開談話

2024「大黑馬」？星媒點名馬英九再選總統　他分析3原因：不太可能

初選落敗就挺何志偉！　王世堅霸氣喊：不接受徵召「願賭服輸」

蔡麥會「這4人」出席是關鍵？　黃揚明直言：高度會不一樣

2男街頭毆鬥還射信號彈　南警火速逮人查獲吸毒

忘記自己長大！　31公斤歐告搭車「堅持坐腿上」巨臀淹沒爸爸

台南市「平民安葬專戶」　12年助9400多位弱勢完成後事

花蓮玉里深夜大火！250坪住家農舍全毀　車輛燒到只剩殼

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤自己身體」　全場看傻：好可怕

大立光3月營收33.09億元　年減逾1成

墨西哥足球太激情！裁判膝擊球員下體、教練被撕衣露點

帶短腿愛犬逛寵物展　路人突大喊「是吉娃娃耶」...媽回頭尷尬了

「最強火砲庫」芬蘭正式加入北約！　陸海空軍力一次看

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

政治熱門新聞

快訊／郭台銘表態參選　侯友宜：一生守護中華民國

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

高嘉瑜「飆高音」現場！　那個男人手推她腿驚叫2分半

駐匈代表拿國旗當桌巾掀論！外交部回應了

力挺徐巧芯！游淑慧諷初選：可憐又可笑

2024「大黑馬」？　星媒點名馬英九再選總統

蔡英文與國內視訊：持續掌握周邊情勢

幕後／柯問黃「加入民眾黨」意願

現在要出征？他曝韓國瑜黨內民調　「一情況」可能侯下韓上

初選落敗就挺對手！　王世堅霸氣喊：不接受徵召「願賭服輸」

蔡麥會「這4人」出席是關鍵？　黃揚明直言：高度會不一樣

陸工信部副部長會劉揚偉、王雪紅

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨回應了

漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

更多熱門

相關新聞

民進黨雲林縣黨部辦自採高麗菜公益活動

民進黨雲林縣黨部辦自採高麗菜公益活動

雲林縣是全國最大高麗菜產區，民進黨縣黨部為幫助農民助銷高麗菜，5日在水林鄉塭底村包下高麗菜田開放民眾自採，僅須10元就可採2顆高麗菜，1顆自用、1顆則捐至鄉公所，縣黨部表示，連假號召青年遊子返鄉掃墓，兼做一日農趣遊，並做公益活動，可謂助人自助又健康。

蔡英文紐約見眾院少數黨領袖、會晤參議員　傳達4項訊息

蔡英文紐約見眾院少數黨領袖、會晤參議員　傳達4項訊息

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨回應了

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨回應了

初選落敗就挺對手！　王世堅霸氣喊：不接受徵召「願賭服輸」

初選落敗就挺對手！　王世堅霸氣喊：不接受徵召「願賭服輸」

蔡英文與國內視訊：持續掌握周邊情勢

蔡英文與國內視訊：持續掌握周邊情勢

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中蔣萬安台北市民進黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

即／川普正式被拘捕發文：不敢相信發生在美國

快訊／郭台銘角逐2024總統！鞠躬向國民黨道歉了

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

愛莉莎莎男友家暴！前女友連夜逃家才分手

百萬YouTuber「77老大」女友罕曝光！

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！56秒尖叫音檔曝光

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

14款LINE免費貼圖趕快領！　下載條件和連結看這裡

奇虎360老董離婚　分市值400億股票給前妻

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

更多

最夯影音

更多
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋
王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面