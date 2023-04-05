蔡英文飛抵洛杉磯　明「台灣總統」身分見麥卡錫、將發表公開談話

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文在結束友邦貝里斯的訪問行程後，在貝國當地時間4日下午趕往美國洛杉磯，稍事休息一晚後，將於5日上午進行本次的重點行程，與美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，屆時還會有多位跨黨派議員也會來和蔡互動。蔡英文此行2度過境美國，受到美國政界高度重視，是台灣在國際上一大政治突破。總統府副秘書長張惇涵說，此次蔡總統與麥卡錫議長的會晤過程不公開，但預計蔡、麥會後發表公開談話。

▲總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

總統府副秘書長張惇涵4日在貝里斯前往洛杉磯的飛機上受訪證實，總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫將在美西時間4月5日早上10點，在洛杉磯的雷根圖書館進行會晤，同時也會有美國眾議院跨黨派議員與會；蔡總統和麥卡錫議長也將在會後，分別發表公開談話。

張惇涵說，相關活動預計將進行到下午1點30分左右，內容應該會蠻豐富的，希望這次透過跟麥卡錫議長還有美國跨黨派眾議院議員的交流，相信民主夥伴的友情會向加州的天氣一樣炙熱，民主自由的光芒也會像加州的陽光一樣閃耀。而當天除了雷根圖書館相關活動外，晚上也會出席僑宴活動。

針對相關會晤行程的規劃，張惇涵補充，細節無法透露太多，大概流程是10點總統蔡英文會抵達雷根圖書館，進行閉門的雙邊會晤；閉門之前會有合照，讓大家知道參與的相關貴賓。閉門會晤後，總統跟麥卡錫議長約在中午時會發表公開談話，接著再進行午宴後結束相關活動。

有媒體追問，此次是否為歷任台灣總統首次面對面與美國眾議院議長會談？張惇涵表示，中華民國台灣的總統過境美國是很自然的事情，過去也有慣例。過去確實歷任總統過境美國的時候，都會跟美國的民意領袖或國會議員有互動，有時候時候是用電話的方式，這次確實有機會在美國和眾議院議長面對面會面，是一個很難得的機會。

張惇涵說，今天預計美西時間晚上7點45抵達洛杉磯，照慣例駐美大使蕭美琴跟AIT主席羅森伯格都會來接機，機場還會有僑胞的歡迎，就會結束今天的行程。

儘管事前傳聞不斷，甚至蔡英文在雷根圖書館的演講行程遭取消，都讓外界看衰此次與美國重量級政要的會面會失敗。但在昨日，麥卡錫辦公室主動發出採訪通知，確定將於加州當地時間5日，率領跨黨派議員在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡總統會談。

特別的是，雖然中國抗議、威嚇動作不斷，但麥卡錫辦公室此次的採訪通知上，仍註明「Taiwan President」，足見美方對此次會面的重視，且宣示動作十足。

另外，這也是繼時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，蔡總統時隔8個月再度與美國現任聯邦眾議院議長會晤，更是台灣總統首度在美國本土與美國政壇排名第3的眾議院議長會談，別具歷史意義。

而蔡英文此行中國方不斷威脅抗議，還放話要求蔡不得與美方官員會面等。在「蔡麥會」證實將舉行後，中國外交部發言人毛寧說，中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。對於中國可能的回應，白宮、國務院也不斷釋出訊息，要北京不要過度反應。



▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）