初選落敗就挺何志偉！　王世堅霸氣喊：不接受徵召「願賭服輸」

▲王世堅接受黃揚明採訪。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨57個區域立委初選登記3月24日截止，其中台北市議員王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，備受外界關注。王世堅日前也堅定表示，自己初選一定會堅持到底，他5日受訪時則表態，若初選落敗就會全力支持何志偉，自己也會「願賭服輸」，不會接受徵召到其他選區參選。

王世堅5日接受由媒體人黃揚明主持的廣播節目「嗆新聞」採訪時表示，自己絕對不會被徵召去其他選區，因為自己說了要在哪個選區參選，就會「說到做到」，更強調「如果我初選輸了，我一定就不選，而且我必須幫助贏的人去打贏這場大選！」，因為，他認為，如果輸的人不退，社會會抵制。既然參加初選，就要願賭服輸。

此外，王世堅提到，民進黨前主席卓榮泰3月14日與他會面的過程，他透露，其實那天是他去拜會卓，二人一起吃便當，談了大約2個小時，「確實他並沒有代表賴清德主席來跟我談」，且他也下定決心，不會因三言兩語就被搓掉。但他也坦言，自己參選的選區可能出乎黨中央的意料，可是他相信黨主席賴清德不會勸退任何一位參選的人，因為賴清德就任黨主席第一天就說沒有現任優先，都要初選。

針對黨內的「誠信條款」，王世堅強調，「誠信條款」抵觸黨內提名條例是無效條款，過去很多議員參選立委、立委參選縣市長的案例黨內都鼓勵，「為什麼獨獨現在不行？」他也對「誠信」二字很有意見，「對我而言，我不接受這兩個字對我的羞辱，我王世堅的誠信是怎麼樣，我相信社會大眾看得很清楚，如果用誠信兩個字羞辱我，孰可忍，孰不可忍！」

值得關注的是，王世堅還提到，台北市議會下週即將開議，自稱「蔣師」的他也預告，自己已準備好循慣例送台北市長蔣萬安一個東西當作「提醒、告誡」