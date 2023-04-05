今國道「13條最塞路段」出爐！國5從早塞到晚　車程增7倍

▲今日是連假最後一天，國道車多壅塞。（圖／記者黃軍瑋攝）
記者李宜秦／台北報導
今日(4/5)為清明節連續假期收假日，交通部高公局預判重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。
高公局表示，今日預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。其中國五從9到20時均車多壅塞，車程為平時7倍。
高公局表示，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。
今日國道相關疏導措施包括13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控。
▲▼4/5國道交通路況預報及疏導措施。（圖／高公局）
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