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最後收假日！國道防13處地雷路段　上午國5最塞「最好9點前出發」

▲▼ 國道一號彰化系統大塞車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲今國道將有13處易塞路段。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(4/5)為清明連假最後收假日，國道預估有13處易塞地雷路段，西部國道預估最後一波北上車潮將於下午湧現，國5則是上午9點就有北返車流，要晚間8時才紓解，恐連塞11小時，呼籲民眾趁上午9點前出發。

今日（4/5）為清明節連續假期收假日，預估今日交通量為110百萬車公里，國道清晨路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12.7百萬車公里。

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高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林等路段，行車時間將比平常多7倍。

西部國道北上車潮則將於下午4點後湧現，全天國道將有13處易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日國道疏導措施包括：13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。

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