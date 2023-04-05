清明6大開運法　幸運色曝光

▲清明祭祖。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（5日）是清明節，祭奠列祖列宗的日子。命理專家雨揚在臉書分享6大開運方法，包括大門灑鹽水淨迎財氣、財方放黃色太陽花、為家中添綠意等，一起借氣轉運！

1、大門灑淨迎財氣

[廣告]請繼續往下閱讀...

家門就是迎接心愛家人和迎氣的地方，清明要家門清淨才能家運光明！調製一碗加了微量海鹽的水，也就是財水，拿去門口灑在地上，或以手指沾財水灑在門口地上，財水裡的鹽分可以淨化負能量，營造新氣象。

2、為全家人做蔬食早餐

清明是全家人展現團結之力的時候，可以早點起床幫全家人，或是幫你的媽媽、婆婆做一頓充滿蔬食的早餐，或者包潤餅給家人吃。

▼清明吃潤餅。（圖／記者李毓康攝）



3、做煙供施食

清明祭祖是最好做煙供的時節，煙供是展現善念與慈悲的方式，心懷慈愛好運就來。

4、財方放黃色太陽花

黃色太陽花代表「父母」、「沉默偉大的愛」以及「感恩之情」，此時放太陽花在財方，代表感念祖先像太陽一樣照耀著後世子孫，有祖先的源頭之恩。

▼向日葵。（圖／北市水利處提供）



5、為家中添綠意

春天屬木，木代表成長、向上及事業運，家中若能配合春季節氣帶來應景能量，也能讓全家人充滿向上動力，不論念書、考試、拚業績都更有衝勁，自然能為家族帶來更好的成就及名譽！

6、全家踏青

清明時節也是踏青節，春意最盛之時，是大地帶給人間的祝福，因此更應該邀請全家人一起出門享受春天，迎接春天送給人們的祝福。