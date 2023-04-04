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談國政！侯友宜提物價漲缺蛋缺肉3解方　「為政者用心人民看在眼裡」

▲▼ 侯友宜訪視蘆洲黃昏市場 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜訪視蘆洲黃昏市場。（圖／翻攝侯友宜臉書，下同）

記者崔至雲／新北報導

連假期間，新北市長侯友宜從4月2日到4日連續3天沒有市政公開行程，昨日他低調訪視蘆洲黃昏市場，過程中他關心物價上漲與缺蛋、缺肉等議題，並提出三大呼籲，希望中央盡速著手處理。並說，「人民關心的大小事，必須是政府心中最重要的事，為政者的用心跟效率，人民都看在眼裡」。而此舉，外界也認為，侯友宜開始關心國政議題，似乎為2024又邁進一步。

侯友宜在臉書上提到，疫情雖然逐漸遠離，因疫情苦了許久的市場攤商們，生意好不容易有望回溫，卻又因為近期的缺蛋、缺雞肉及雞肉、豬肉價格飆漲等危機，讓他們依舊滿面愁容，許多攤商忍不住向他吐苦水，「客人回來了，物價成本卻增加得比客人還多，怎麼辦？」

侯轉述炸物店老闆娘無奈向他說，原本一隻雞腿成本價大約18元，現在漲到了28元，一口氣漲了10元，但賣給客人的價格，只敢微幅調整，「因為漲太多，客人就嫌貴，沒有人要買，就不用做生意了」，最後成本飆漲的落差，還是只能自己吸收；另一間賣豬肉的年輕夫婦也跟他說，即便拍賣豬價飆漲到歷史新高，他們還是不敢漲，只能薄利多銷，「賣豬肉賣到哀哀叫」，但為了9歲大的孩子，再辛苦還是得撐下去。

▲▼ 侯友宜訪視蘆洲黃昏市場 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

對於民眾的苦痛，侯友宜表示，在上周的行政院會他當面向中央部會首長，傳達基層最真實的心聲，尤其經營小本生意的攤商，還不僅止於原物料飆漲的壓力，未來電價、油價、水價若也上漲，原本就已經苦哈哈的日子，只能更勒緊褲帶過生活。

畜禽產品物價飆漲，其中關鍵原因包括台灣農糧自給率低，多數仰賴進口，隨著全球飼料價格上漲，連帶帶動國內畜禽飼養成本增高，加上許多蛋雞養殖場在海線，容易受到禽流感影響，造成雞隻生病、死亡，產量下滑，種種原因加上近期傳統節慶的肉品需求，都是造成後續物價波動的因子。

「面對問題，政府除了找出原因，最重要的，就是拿出行政效率、提出解方，這才能真正解決人民痛苦」。

侯友宜提出三點呼籲，希望中央盡速著手處理，第一，應建立市場資訊回饋機制：將統計數字透明化，使產地端、運銷端、消費端都能即時掌握市場情形，調整供需；第二，健全產業環境：這3項畜禽產品都是依照消費需求計畫性生產，一旦有重大變故，不容易及時調節。針對重大民生必需品，建議從供應鏈檢視產業生產環境，改善供應鏈，汰換老舊設備及飼養場房，升級產業，避免因疾病影響生產；第三，加強供銷產業即時監控：供應源頭問題不是一日之寒，針對產地問題及消費市場需求，應有機制快速掌握因應。

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國政侯友宜物價缺蛋缺肉

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