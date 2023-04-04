就職滿百天！綠新北議員開書單　要侯友宜「侯侯讀冊」

▲民進黨新北市議員開書單給侯友宜。（圖／卓冠廷提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜的第二任任期，昨天就職滿一百天，新北市民進黨籍議員卓冠廷、李宇翔、翁震洲、顏蔚慈、陳乃瑜、張錦豪與黃淑君認為，侯對於市政不用心，多項市政建設停擺，孤獨死事件層出不窮，整個團隊謊話連篇，不願面對問題，因此共同開出書單，要侯友宜好好讀讀，希望侯市長跟團隊能真正好好做事，專心市政，並在總質詢前好好做功課，謙卑面對民意。

卓冠廷推薦《美國總統的七門課》給侯友宜，卓冠廷指出，作者David Gergen 幫忙過尼克森、福特、雷根到柯林頓四位美國總統，橫跨共和黨跟民主黨，其中第一門課是「人品貴重」，領導人在掌控世界之前，必須控制自己，領導者必須言行一致，並要求幕僚也一樣遵行，這本書提到尼克森表裡不一致的作風，當謊言被拆穿，最後垮台。他建議侯友宜及團隊，面對問題、監督跟爭議，要求自己跟團隊停止說謊，不然正式爭取參選總統後，當真面目顯現，一定會一敗塗地。

陳乃瑜表示，侯市長過去是極權體制下的執法者，卻不見其反思過去錯誤，踐踏台灣民主自由，推薦侯友宜看國家人權博物館出版的《走過長夜》，省思台灣人權價值。侯友宜任內，發生衛生局女職員輕生案，女職員生前自揭被性侵，卻遭到市府無預警約談後輕生，新北市已經遭到監察院糾正，家屬也向新北市衛生局提起國賠，目前仍由衛生局審查中，但過程卻不見侯的一句道歉，再再可見侯對人權觀念的無知，所謂硬漢的冷血無情。

翁震洲表示，侯友宜曾在18樓公開展覽李梅樹老師之作品，卻不知其作品對於台灣美術之意涵，只知道畫作很貴，推薦侯閱讀《陳澄波密碼》，深入探索台灣美術及自由價值。

黃淑君表示，「好好做事」已經是侯友宜的口頭禪，但是基層民怨已經反映在民調上，推薦侯閱讀《最後一次相遇我們只談喜悅》，侯上任一百天，但至今對於恩恩案、庭庭案無任何歉意，面對人民之痛，盼侯能夠重視。

顏蔚慈表示，目前在新北市已成一言堂，新北市政府說什麼，人民就應該相信什麼，全部都要聽侯友宜的，推薦侯市長閱讀《1984》，深刻了解什麼是人民的思想自由。

張錦豪表示，侯友宜想黃袍加身傳聞已久，但面對台灣最大的敵人卻相當陌生，推薦侯儘快惡補一下最近相當火紅的《紅色賭盤》，書中披露中共高層內部惡鬥與貪腐內幕的真實細節，以及作者躋身中共權貴十餘年後，習近平2012上台後高層大洗牌，作者夫人「被消失」。希望侯友宜面對中共能引以為戒。

李宇翔表示，侯友宜過去作為威權世代的打手，多次公開發言更稱「再一次機會一樣會動手」之類的論述，顯示侯完全沒有認知台灣人當年面對威權統治時的慘況，故推薦侯研讀《消失的40年代2：背後那支槍》，了解這些歷史課本上不提的史實，也讓侯友宜認識過去手裡拿的那把槍是如何使台灣人民身陷被政權壓迫的陰霾。

對此，新北市府回擊，民代有空噴政治口水，不如多花點時間了解新北市政建設全貌，免得自曝其短。市府也再次重申，市政工作如火如荼，從來沒有一刻停歇，有心人士持續睜眼說瞎話，將基層公務員的辛勞付出，當作創造自己政治聲量的墊腳石，這種行徑實不足取。

新北市府更表示，新科民代對市政成績若是不甚熟悉，不如幫自己多開幾本市政相關的書單，坊間多有介紹新北市政的書籍，比方《改變的勇氣》、《大城小國》，無論是市政建設擘劃或治市理念願景，均有鉅細靡遺的描述，不妨可以好好閱讀，倘若身為地方民代連新北市政相關的書籍都沒閱讀過，到底是誰不認真，答案呼之欲出。

國民黨新北市議員葉元之也重批，民進黨議員好好笑，一直在秀下線，批評侯友宜想選總統，不專心市政，還推薦幾本書給侯友宜在總質詢前做功課，結果他們推薦的書，包括《美國總統的七堂課》等，全都是跟國政有關的。「阿不是說要侯友宜專心市政，怎麼又要侯友宜提升國政能力？」。

葉元之表示，民進黨議員要不要先開個讀書會，看一下「邏輯學」，不然這樣邏輯錯亂，真讓市民擔心呢。他說，侯友宜的國政能力，是透過政治資歷和人生歷練累積的，侯之前做過警政署長，做過閣員，當然對國政有了解。更重要的，做過最大直轄市的市長，最接地氣，只要把握「以民為天」的理念，把民眾要的，反應在國政治理就對了，「民眾就是要和平，要台灣在國際現實求取最大利益，哪裡難？不要像民進黨那樣只會搞意識型態，搞到民眾苦哈哈就好了」。