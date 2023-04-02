傳統早市10籃雞蛋沒排隊！　他嘆「蛋好多」掀戰：再放就臭了

▲原PO一早到傳統市場，發現攤販擺出10籃雞蛋，不禁直呼「蛋多的跟什麼一樣」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

為了緩解蛋荒，農委會多管齊下，近日進口蛋也陸續上架。有網友2日貼出照片，稱一早到傳統市場買菜，看到一籃又一籃的雞蛋沒人買，也不見排隊潮，不禁直呼「蛋多的跟什麼一樣」。不過，貼文引起正反論戰，有人認同蛋荒確實趨緩，但也有人反譏「是在帶風向嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，稱自己2日一早8點到傳統早市買潤餅皮，經過一個攤販，發現雞蛋非常多，懷疑存貨遠遠不止他肉眼所見。照片可見，攤位上擺滿約10籃的雞蛋，引起原PO注意。

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一些網友看完紛紛推測，「再放就要臭了」、「最近囤積貨出現了，都是放很久的蛋」、「我過一陣子再買，等貨底給別人吃光」、「本來就沒缺很多，一堆瞎緊張起鬨，加上媒體只會誇大造成恐慌，才讓蛋缺很嚴重」、「蛋商想不到政府會一口氣進口那麼多蛋，所以趁著清明節趕快出清」、「一把進口照妖鏡把人性醜陋照的體無完膚」。

不過，也有人持不同看法，「現在是有蛋了，但價格還是高」、「才表層一籃而已，還在洗風向啊？」、「連假大家都出門去了，當然蛋會多一點」」、「這算小蛋攤，不是天天都能叫的到貨」、「很多人一看到整籃整籃的就直接說囤貨，難怪整天被帶風向」、「你怎麼不講這張照片在哪個市場拍的？」

還有不少菜籃族指出，「有蛋，今早新化市場白蛋一斤110元，買不下手」、「菜市場有一大籃的，但是一斤97，沒人買」、「我早上也有買到，一斤120元，限量一人10個」、「有時候是價格問題，菜市場的散裝蛋一斤97，大家都買不下手吧？」掀起熱議。

▼完整照片，右下角時間註記證明確實是2日上午所拍攝。（圖／爆廢公社）