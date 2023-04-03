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出遊潮湧現！國5超塞「紫爆」車速低於20km　午後13地雷路段出爐

▲▼國道因事故回堵。（圖／高公局）

▲今國1南向80.1公里處發生1輛小客車與1輛小貨車追撞事故。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

今日(4/3)為清明節連續假期第3日，目前國道路網多處路段壅塞，尤其國道五號南港系統南下路段「紫爆」車速不到20公里，坪林－頭城雙向均車多較塞。交通部高公局公布今日下午重點壅塞路段，建議用路人避開地雷路段。

今日截至11時，國道全線交通量為37.5百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里。根據高公局1968 APP顯示，國五雙向車多，局部路段車速低於20公里，另汐止－五股轉接道、鶯歌系統－龍潭、楊梅休息站－新竹等路段車多，車速低於40公里。

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高公局表示，今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另提醒民眾行車時注意車前狀況並保持行車安全距離，適度休息避免疲勞駕駛。

▲▼國道因事故回堵。（圖／高公局）

▲▼今早國道因事故回堵。（圖／高公局）

▲▼國道因事故回堵。（圖／高公局）

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