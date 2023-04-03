出遊潮湧現！國5超塞「紫爆」車速低於20km　午後13地雷路段出爐

國道10號東向高雄仁武交流道今(3日)上午11時41分傳出事故，一輛自小客與砂石車在入口匝道處發生追撞，目前已管制封閉入口匝道。高公局南分局、國道公路警察同仁已趕往現場進行事故車輛及散落物處理，籲請用路人改道行駛。